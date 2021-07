Test Skoda Enyaq iV: ruime gezinsauto laat nog te wensen over

AUTOTESTDe Skoda Enyaq iV is de zoveelste variant van de elektrische compacte SUV’s in de VW-familie. Dat maakt hem niet minder aantrekkelijk. Maar hij laat hier en daar wel steken vallen.

Skoda Enyaq iV80 (150 kW/204 pk), vanaf €48.480

Zodra je in deze Skoda stapt, ervaar je de ruimte: een compleet gezin kun je hier moeiteloos in kwijt. Handig is de vlakke vloer bij de achterbank en ook de bagageruimte blijkt met 585 liter groot voor een auto in deze klasse. Maar een tegenvaller is dat het niet is gelukt om in het motorcompartiment een extra bagageruimte te creëren. Andere elektrische auto’s hebben die wel.

Het interieur is fraai aangekleed en daarin valt onder meer het kleine pookje van de automaat op. Dat zit gewoon tussen de voorstoelen en niet op het dashboard, zoals bij familielid VW ID.4. Het infotainmentscherm is met maximaal 13 inch lekker groot.

Helaas kon ook Skoda de verleiding niet weerstaan om de klimaatregeling in het centrale scherm onder te brengen. Heus: aparte bedieningsknoppen werken fijner en sneller. Het infotainment zelf heeft bovendien een menustructuur die je niet altijd logisch en snel op weg helpt.

De geteste motorversie is de sterkste, maar maakt dat in de praktijk niet helemaal waar. De dynamische rijbeleving die veel elektrische auto’s kenmerkt, valt in deze Skoda een beetje tegen. Door het gewicht van het accupakket voelt de auto te zwaar en log aan en schiet hij ook niet bij het aantippen van het stroompedaal meteen weg, zoals veel andere elektrische auto’s dat wel doen. De lichte, directe besturing kan aan die teleurstelling weinig veranderen. Doordat het gewicht zo op het onderstel drukt, blijkt deze SUV bovendien extra gevoelig voor wiebelen.

Tijdens deze test kwam de Enyaq maximaal zo’n 410 kilometer ver. Daar valt goed mee te leven, hoewel de brochure rept over 510 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 130 kilowatt: niet slecht, maar sommige concurrenten kunnen alweer meer aan.

Plus

+ Veel zitruimte.

+ Flinke bagageruimte.

+ Veel keus in aandrijflijnen.

+ Flinke actieradius.

Min

- Rijdt minder dynamisch dan verwacht.

- Geen bagageruimte voorin.

- Wiebelneigingen.

Eindcijfer

7,3

Conclusie

De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat zo snel, dat de gloednieuwe Enyaq iV op sommige punten toch alweer achterloopt. Met zijn ruimte is hij een ideale gezinsauto. Maar wat betreft de rijbeleving is er voor Skoda nog werk aan de winkel.

Extra testnotities

Skoda geeft slechts twee jaar fabrieksgarantie op deze auto. Bij de concurrentie krijg je vaak meer. Wel is er acht jaar fabrieksgarantie op de hoogvolt-accu (óf maximaal 160.000 kilometer). Verder krijg je vijf jaar lang gratis onderhoud als je de Enyaq koopt. Dat klinkt aantrekkelijk, maar Volkswagen geeft de technisch identieke ID.4 acht jaar gratis onderhoud mee.

Het grote, centrale beeldscherm is horizontaal geplaatst en daardoor hoef je je ogen niet zo ver van de weg te halen. Andere merken, zoals Tesla, Renault, Ford en Volvo, kiezen tegenwoordig voor een verticaal gepositioneerd scherm. Onder meer omdat we dat gewend zouden zijn door onze smartphones. Kan zijn, maar een horizontaal scherm werkt in een auto toch echt prettiger. Dan hoef je niet zo ver naar beneden te kijken.

De Enyaq neigt te gauw tot wiebelen: zo’n onrustige koets is voor de inzittenden niet prettig en doet afbreuk aan het comfort.

Deze Skoda is leverbaar met stoffen bekleding op zijn dashboard. Het materiaal loopt over de volle breedte van het interieur, zit ook in de deurbekleding en zelfs op de middentunnel tussen de stoelen. Dat staat heel chic en warm in het interieur en doet aan niets herinneren aan de kale, met harde en goedkope kunststof aangeklede Skoda’s uit het verleden.

Er zijn opmerkelijk veel bergvakjes voor kleine spullen. Typische Skoda-slimmigheid zijn de paraplu’s in de voorportieren en een ijskrabber in de bekleding van de achterklep. Bij Skoda’s met een brandstofmotor zit die altijd in het tankklepje, maar omdat de laadpoort van een elektrische auto open staat tijdens het opladen wilde Skoda voorkomen dat hij gestolen wordt.

Tegen meerprijs is een head-up display met augmented reality (AD-HUD) leverbaar. Daarmee kan de auto bijvoorbeeld bewegende navigatiepijlen voor je neus, als het ware op de weg, projecteren.

Doordacht is de keuze van Skoda om de Enyaq uit te rusten met een ander remsysteem dan de ID-modellen van Volkswagen. Een elektrische auto kan afremmen op z’n elektromotor (en de energie die daarbij weer vrijkomt opslaan in de accu’s), maar in de VW ID.4 heb je slechts twee standen. De Enyaq gaat gelukkig verder: met flippertjes aan het stuur kun je de remkracht aanpassen aan de omstandigheden rond de auto en als je dat wilt kun je de auto dit ook zelf laten regelen. Het werkt soepel zónder dat je, zoals bij de ID.4, de handen van het stuur hoeft te halen.

Er is keuze uit verschillende aandrijflijnen. Op dit moment worden alleen de iV60 en iV80 geleverd. De iV60 (132 kW/180 pk) kost vanaf €41.480 en moet 390 kilometer kunnen halen, terwijl de iV80 (150 kW/204 pk, prijs vanaf €48.480) goed is voor zo’n 510 kilometer per laadbeurt. De geteste auto is de iV80, maar dan met de extra rijke First Edition-uitrusting, waarmee zijn prijs op minimaal €61.760 komt. Waardoor eens temeer duidelijk wordt: de tijd dat Skoda’s per definitie goedkoop waren, ligt ver achter ons. Schrale troost: bij deze uitvoering blijft er als het om de opties gaat maar heel weinig te wensen over.

Naast de sterkste, hier geteste versie komt er later dit jaar nog een 80X die een tweede elektromotor en dus vierwielaandrijving toevoegt en 260 pk levert. De goedkoopste en lichtste variant, de iV50 (109 kW/150 pk), is inmiddels ook al in zicht: die krijgt het kleinste accupakket en komt zo’n 350 kilometer ver.

Later dit jaar komt er nog een coupé-versie met een lagere, aflopende daklijn bij én een sportieve variant die volgens de traditie van Skoda RS heet. Hij heeft twee motoren met 220 kW (ofwel 300 pk) vermogen. Deze variant kan een aanhanger van 1400 kilogram trekken, in plaats van de 1200 kilogram bij de minder sterke versies, zoals de testauto. De RS moet volgens Skoda in 6,2 seconden van 0 naar 100 kunnen accelereren: redelijk vlot, maar bij lange na niet zo spectaculair als wat sommige concurrenten inmiddels in de pijplijn hebben.

