Test Skoda Fabia: solide allemansvriend

Skoda Fabia 1.0 TSi Greentech (95 pk), vanaf €18.520

Wat kunnen ze dat toch goed bij het Volkswagen-concern: een auto bouwen waarin je je meteen thuis voelt. Alles zit op de juiste plek, je hoeft niets te zoeken of enorm te verstellen.

Keerzijde is dat de Fabia weinig eigen karakter heeft. Zelfs de jongste facelift is nauwelijks zichtbaar. De wielen zijn groter geworden – 18 inch lichtmetaal is nu leverbaar – en de voorbumper sluit iets mooier aan op de koplampen, die standaard led-dagrijlicht hebben.

In het interieur zijn andere materialen toegepast, terwijl de lay-out van het instrumentarium iets is verfijnd. Het interieur is door de wat hoekige vormen ruim van opzet, waardoor vooral de hoofdruimte op de achterbank uitstekend is. Opvallend is de kwaliteit van het geluidssysteem. We hebben in auto’s gezeten die meer dan dubbel zo duur waren, maar waarvan de radio het dik aflegt tegen dit geluid.

Solide

De Fabia voelt solide aan en het onderstel is afgestemd op comfort. Hiermee onderscheidt de Skoda zich nadrukkelijk van soortgelijke auto’s van andere merken, waarbij de nadruk vaak ligt op dynamiek. Desondanks kan het onderstel alles aan, van glad wegdek tot kinderkopjes. Er is een ruime veiligheidsmarge: de auto biedt genoeg grip en tractie, maar wordt nooit speels, communicatief of bijzonder leuk om te besturen.

Hij rijdt niet zo spannend als een Fiesta of Ibiza, maar als bestuurder weet je wel altijd waar je aan toe bent. De nieuwe 1,0 liter driecilinderturbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 17,2) zorgt voor genoeg leven in de brouwerij. Hij bereikt zijn maximale trekkracht al bij 1500 toeren en dat is natuurlijk goed nieuws voor de prestaties.

Plus

+ Top-ergonomie.

+ Fraaie afwerking met mooie materialen.

+ Heerlijke geluidsinstallatie.

Min

- Nogal saai in het weggedrag.

- Brommende motor net na de start.

- Geen koopje meer.

Eindcijfer 8,2

Conclusie

De Skoda Fabia is een allemansvriend. Hij blinkt nergens in uit, maar het is met zijn kwaliteiten goed te begrijpen waarom hij zoveel trouwe volgers heeft. Een koopje is hij allang niet meer: de goedkoopste VW Polo is slechts 1200 euro duurder.

Extra testnotities

- Kenmerkend voor iedere Skoda zijn de zogenaamde ‘Simply Clever’ voorzieningen. Deze handigheidjes maken de auto nauwelijks duurder, maar maken het dagelijks leven wél makkelijker. De Fabia was al voorzien van een paraplu-houder onder de bijrijdersstoel, flexibele barrières en tassenhaken in de bagageruimte, prullenbakjes in de portiervakken en een ruitenkrabber achter de tankklep. Daarmee kun je overigens ook de profieldiepte van je banden opmeten. Aan de rand van de voorruit bevindt zich een clip voor een parkeerkaart. Voor de vernieuwde Fabia komen daar nog bij: twee USB-aansluitingen achterin, een houder voor tablet-computers aan de achterzijde van de hoofdsteunen en in de bagageruimte een dubbelzijdige mat.

- De Fabia is met deze motor een lekker levendige auto. In 10,6 seconden gaat de snelheidsnaald al voorbij de 100 km/u en de auto haalt een topsnelheid van 185 km/u. Ook tussenacceleraties om even snel te passeren verlopen lekker vlot.

- De handgeschakelde vijfbak die de krachten naar de voorwielen brengt, past er goed bij. De pook laat zich licht bedienen en verkeerd schakelen kan bijna niet, omdat hij net voldoende feedback biedt. Daarbij zijn de verhoudingen goed gekozen, zodat je een eventuele zesde versnelling nooit mist.

- De nieuwe Skoda Fabia is er weer als hatchback en Combi. Beide zijn voor auto’s in deze klasse tamelijk ruim. De inhoud van de bagageruimte bedraagt 330 tot 1.150 liter (hatchback) en 530 tot 1.395 liter (Combi). Voor de combi geldt een meerprijs van 900 euro.

- Kies je voor de Combi-uitvoering, dan krijg je (optioneel) een led-zaklamp, die in de kofferruimte opgeborgen zit. Dat is dan weer fijn op de camping, als je je bij het invallen van de nacht afvraagt waar je je lenzenvloeistof ook alweer gelaten had.

- Ook op het gebied van veiligheid werd de Fabia gemoderniseerd. Hij kan nu worden geleverd met dodehoekwaarschuwing en een systeem dat voor naderend verkeer waarschuwt als je achteruit de weg oprijdt.

- De connectiviteit is toegenomen, dankzij onder meer de mogelijkheid voor Apple CarPlay en Android Auto.

- De koper van de nieuwe Fabia kan kiezen uit meer dan een dozijn carrosseriekleuren. Daarnaast zijn er vier contrasttinten beschikbaar voor het dak, de buitenspiegelkappen en de velgen. In totaal zijn er volgens Skoda 100 verschillende combinaties leverbaar.

- Wie zijn Fabia spannender wil maken, kan voor 490 euro het Dynamic-pakket bestellen (alleen op de duurste Style-uitvoering). Je krijgt dan sportstoelen, aluminium pedalen, een multifunctioneel sportstuur en een sportonderstel.

- De kofferbakmat is een typische staaltje ‘Skoda Clever’. De ene kant is met stof bekleed, de andere kant is van kunststof. Wil je je hond vervoeren of ga je eindelijk je opgestapelde afval naar de milieustraat brengen, dan hoef je de mat alleen maar om te draaien. Het kunststof gedeelte laat zich makkelijk schoonmaken.

- Bij de introductie van de vernieuwde Fabia lanceert Skoda een speciaal actiemodel: de Clever. Vanaf 18.520 euro (Combi: 19.420 euro) krijg je een Fabia die extra rijk is uitgerust, met standaard klimaatbeheersing, 15-inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren achter, een navigatiesysteem met 6,5-inch touch-screen en speciale bekleding.

- Om de Skoda Fabia iets opvallender te maken, is het nu mogelijk om het dak, de A-stijlen, de buitenspiegels en de optionele 16 inch Antia-velgen in een contrasterende zwarte kleur uit te laten voeren. Ook 18 inch wielen behoren nu tot de mogelijkheden.

- De Fabia is te koop vanaf 14.980 euro: een psychologisch belangrijk instapprijs, want bij vrijwel alle concurrenten beginnen de prijzen met minimaal het getal ’15’. De door ons gereden testauto is de 1.0 TSi Greentech, die leverbaar is vanaf 18.520 euro. Hij heeft standaard automatische airco, cruise control, navigatie en parkeersensoren.

