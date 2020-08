Test Subaru Forester: intelligent én irritant

AUTOTESTDe Subaru Forester is tegenwoordig louter leverbaar als mild-hybride. Daardoor is hij iets zuiniger dan voorheen, maar ook een minder goede caravantrekker.

Subaru Forester 2.0i e-Boxer (163 pk/120 kW), vanaf €39.156

Waag het niet om naar een haasje in de wei te kijken! Wie als bestuurder van deze Subaru een paar tellen niet op de weg let, krijgt onherroepelijk een correctie van de veiligheidssystemen. Het Driver Monitoring System (bovenop het dashboard) controleert de stand van je gezicht en grijpt in zodra je – volgens de Forester – niet alert bent. Dan klinken piepjes en verschijnen vermanende boodschappen als ‘Kijk naar de weg!’, ‘Blijft alert!’ of ‘Blijf waakzaam!’. Sensoren aan de zijkant monitoren de dode hoeken, stereocamera’s achter de voorruit waken over het wegdek en zo creëert Subaru een digitaal vangnet om je heen.

Het gepiep wordt al gauw irritant. Je kunt de systemen uitzetten, maar na elke rit zet de Forester ze weer aan. ,,Dat doen we uit veiligheidsoverwegingen”, legt Subaru uit. ,,Onze Forester-klanten zijn over het algemeen wat ouder en voelen zich juist erg ondersteund door al deze veiligheidsvoorzieningen.”

Qua inzetbaarheid scoort de Forester als vanouds: de grote bagageruimte is uitstekend toegankelijk en er zijn speciale opstapjes om bagage makkelijker op de stevige dakdragers te laden. Met de standaard vierwielaandrijving kom je erg goed vooruit op slecht terrein en op glad wegdek.

Door de toevoeging van een elektromotor en kleine batterij – die je niet kunt opladen – is deze Subaru een iets minder goede caravantrekker: de vorige Forester was nog goed voor 2000 kilo geremd aanhangergewicht, bij de e-Boxer mag de caravan niet meer dan 1870 kilo wegen. Maar ten opzichte van de concurrentie is dit nog steeds behoorlijk.

De elektrische ondersteuning blijkt minimaal van invloed op het brandstofverbruik: met zijn kleine batterij kan de Forester slechts korte stukjes volledig elektrisch rijden, waardoor het gemiddelde benzineverbruik niet snel onder onze score van 1:11,6 zal zakken.

Plus

+ Zeer ruim, comfortabel interieur.

+ Veel veiligheidssystemen.

+ Vierwielaandrijving standaard.

Min

- Gauw irriterende veiligheidssystemen.

- Niet veel zuiniger dan voorheen en een lager trekgewicht.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

Ondanks de toevoeging van een elektromotor is de Forester e-Boxer nog altijd geen écht zuinige auto, mede door de permanente vierwielaandrijving, het hoge koetswerk en z’n fikse gewicht. Wel biedt hij veel comfort, ruimte en praktisch gemak.

Extra testnotities

De nonchalantere bestuurder zit in deze Subaru bij tijd en wijle in een rijdende piepjesparade: snij een bocht lichtjes af en de Forester piept, stuur een beetje naar links terwijl je ingehaald wordt en er klinkt een waarschuwingstoon. Op de goedkoopste versie (Comfort, vanaf €46.995) zijn deze hulpsystemen niet standaard, op de Luxury (+ €3000) wel.

De aandrijflijn van de Forester e-Boxer bestaat uit de bekende 2,0 liter boxermotor van Subaru, zonder turbo, die gekoppeld is aan een continu variabele transmissie (een zogenoemde CVT-automaat) waarin een elektromotor zit verwerkt. De benzinemotor is goed voor 150 paardenkrachten (110 kW), de elektromotor voegt daar 10 kW (ofwel 16 pk) aan toe. De maximale trekkracht bedraagt 194 Newtonmeter, dat is eigenlijk niet veel voor zo’n grote auto.

Het vermogen van de aandrijflijn is voldoende voor de Forester, maar hij presteert er niet bovengemiddeld moeiteloos mee. Bij rustig rijden blijkt de e-Boxer vooral erg comfortabel (het motorgeluid blijft bijvoorbeeld netjes op de achtergrond), maar zodra je meer vermogen gaat aanspreken loeit de viercilinder duidelijk hoorbaar. De CVT kiest daarbij een hoog toerental dat hij bovengemiddeld lang vasthoudt, waarna hij de toeren in stapjes laat zakken. Het klinkt allemaal niet heel krachtig (van een lekkere boxerroffel, kenmerkend voor dit type motor met horizontaal geplaatste cilinders, is bijvoorbeeld geen sprake) en de prestaties zijn niet meer dan adequaat.

De Forester is een beetje nerdy, in de meest positieve zin van het woord. Techneuten en cijferfans zullen zich thuis voelen in deze auto. Zo heeft de e-Boxer een S/I-knop op het stuur waarmee je het motorkarakter kunt aanpassen. Er is keuze uit ‘Sport’ en ‘Intelligent’ en wanneer je de stand aanpast, verschijnt er een grafiekje op het dashboard waarop je de krachtafgifte (de zogenoemde koppelkromme) van de motor kunt zien. Dat is heel wat technischer dan alleen het woordje ‘Sport’ of ‘Intelligent’ zoals je bij andere automerken ziet, en typisch Subaru. Heel leuk voor de liefhebbers!

Irritant in het donker: in de dakbekleding van de Subaru zit een knopje om nooddiensten op te roepen. Deze functie moet standaard in nieuwe auto’s zitten, maar in de Forester knippert er constant een rood lampje naast. Dat leidt op zijn zachtst gezegd nogal af achter het stuur en rijmt niet goed met alle andere veiligheidssystemen in de auto.

De verstelbaarheid van de (overigens riante) voorstoelen is matig. In de geteste ‘First Edition’ zijn ze weliswaar fraai bekleed met leer, maar de leuning en zitting laten zich niet nauwkeurig aanpassen. Ook ontbreekt een verlengbare zitting, terwijl dat voor lange Europeanen erg welkom is. Dat ziet we in dit segment tegenwoordig echt veel beter.

Het ontwerp en de overzichtelijkheid van het interieur zijn eenvoudig maar erg doordacht: de achterbank is simpel om te klappen voor meer bagageruimte en de indeling van het dashboard is prima. De belangrijkste knoppen zitten op de juiste plek en zijn snel te vinden. Des te vreemder is het dat sommige toetsen van systemen die je niet vaak gebruikt, zoals die om de noodremassistent uit te schakelen, soms op de vreemdste plekken zitten. Die van de Forward Collision Assist vind je naast de bediening van het optionele dakraam.

De standaarduitrusting van de goedkoopste Forester e-Boxer, met uitrustingsniveau Comfort, is heel redelijk. Voor €46.995 krijg je onder meer klimaatregeling, automatisch inschakelende koplampen, Apple Carplay en Android Auto en het Eyesight-rijhulpprogramma. Vreemd genoeg vallen de dodehoeksensoren en het systeem dat de bestuurder in de gaten houdt daar niet onder: dat zit pas op de auto vanaf het niveau ‘Luxury’, dat 3000 euro meer kost. Overigens zijn er concurrenten die stukken voordeliger zijn (een Toyota RAV4 begint bijvoorbeeld bij zo’n 35.000 euro, een Seat Tarraco kost minstens 38.000 euro) maar die beschikken veelal niet over permanente vierwielaandrijving en een automaat.

Subaru voorziet de Forester standaard van ‘Symmetrical All-Wheel Drive’, dat alle vier de wielen permanent van aandrijving voorziet. Het systeem kan de aandrijfkrachten tussen alle wielen verdelen en werkt zonder dat je het merkt. Met de X-Mode-draaiknop op de tunnelconsole kun je bovendien verschillende standen selecteren, bijvoorbeeld voor een besneeuwde ondergrond, waardoor de motor en versnellingsbak anders reageren. In de juiste stand vergroot dit systeem de kans dat je zonder problemen wegkomt in los zand of op een drassige campingweide.

De geteste uitvoering betreft een First Edition, die minimaal €54.990 kost en ter gelegenheid van de introductie is voorzien van vrijwel alle opties zoals een glazen panoramadak en 18 inch wielen. Opmerkelijk is dat parkeersensoren zelfs op deze luxeversie niet standaard zijn: zo’n parkeerhulp in de achterbumper kost 551 euro extra, wie ze ook in de voorbumper wil hebben mag nog eens 583 euro neerleggen. Een afneembare trekhaak is ook mogelijk, die heeft een meerprijs van €1320.

