Test Subaru XV: eigenzinnig karakter

AutotestDe XV is het ruige, hoge broertje van de Subaru Impreza. Met zijn geavanceerde 4x4-systeem en betrouwbare imago is het merk populair onder caravanbezitters. Kan de XV hen ook bekoren?

Volledig scherm De Subaru XV rijdt comfortabel en biedt veel ruimte. © Bart Hoogveld

Subaru XV 2.0i Premium vanaf € 39.495

De naam XV staat voor cross-over en dat is precies wat deze auto is: een mix tussen stationwagon en MPV. De wegligging is heerlijk comfortabel zonder week te worden. In de bochten valt het overhellen ook enorm mee, ook al omdat de XV meer een soort hoge stationwagon is dan een echte SUV. Het nadeel is dat je niet zo hoog zit als in de luxe terreinwagens van de concurrentie. Het belangrijkste voordeel is de gemakkelijke instap.

Het interieur is voorzien van knoppen en hendels die nauwelijks lijken geëvolueerd sinds de jaren 80. Een trekhendel op de vloer voor het openen van je tankdop is bijvoorbeeld echt niet meer van deze tijd. Helaas hebben ze bij Subaru ook nog niet de beschikking over de haptische teams die de Duitsers wel loslaten op hun interieurs. Druk- en draaiknoppen, maar ook bijvoorbeeld de pook van de automaat voelen soms fragiel aan. En wanneer je een deur dichtgooit, voelt deze licht aan en maakt een blikkerig geluid. Praktijktests hebben echter bewezen dat het allemaal perceptie is. Want hoewel het misschien anders aanvoelt: met de kwaliteit van de materialen zit het wel goed.

De motor is een viercilinder boxermotor. Door zijn vlak liggende cilinders heeft de XV een laag zwaartepunt en daardoor ligt de auto goed op de weg. In de door ons gereden testauto was de grip op nat wegdek niet optimaal, maar dat kan ook aan de banden hebben gelegen. Zeker is wel dat we de motor niet konden betrappen op vibraties of een roffelend boxermotorgeluid, zoals dat bij de sportievere Impreza’s uit het verleden wel het geval was.

De automaat is een Continu Variabele Transmissie (CVT) en daar moet je van houden. Deze probeert het toerental constant te houden, maar zeker in de stad loeit de motor nog flink. Keerzijde is een mooi laag toerental op de snelweg en een navenant laag brandstofverbruik (testverbruik: 1:10,8). De besturing voelt lekker aan, is niet te licht en mooi nauwkeurig. Ook de remmen zijn goed te doseren en zorgen voor veel remkracht. Goed nieuws tenslotte voor de caravan-fans: het maximale aanhangergewicht is met 1.400 kilogram iets hoger dan voorheen.

Plus

+ Veel bagage- en beenruimte.

+ Snel en modern infotainmentsysteem qua techniek.

+ Comfortabele wegligging.

Min

- Verouderde knoppen en hendels.

- CVT loeit teveel.

- Alleen met 4x4 leverbaar.

Eindcijfer: 7,2

Conclusie

De Subaru XV ziet er beter uit dan zijn voorgangers, rijdt goed en zit kwalitatief goed in elkaar. Het interieur is verbeterd, maar kan niet tippen aan de Europese concurrentie. De CVT-automaat is een kwestie van wennen. Door de rijke standaarduitrusting en standaard 4x4 lijkt de instapprijs wat fors, maar per saldo is de auto niet duurder dan de concurrentie.

Extra testnotities

- De hoofd- en beenruimte is overal in de auto ruim voldoende. Doordat de achterzijde van de voorstoelen zacht is, kunnen ook zeer lange personen hier terecht zonder pijnlijke kniegewrichten te krijgen.

- De Subaru XV 2.0 is 156 pk sterk en weegt 1.414 kilogram. Er is ook een 114 pk sterke 1.6. De prijslijst van de XV begint bij € 29.995.

- De standaard X-mode helpt bij het op betrouwbare wijze onder controle houden van de auto met een druk op de knop. In de X-mode regelt de technologie de motor, de transmissie, de vierwielaandrijving, het remsysteem en andere componenten om veilig te kunnen rijden op slecht wegdek en uiteenlopend terrein. Wanneer X-MODE is geactiveerd, helpt de Hill Descent Control automatisch een constante rijsnelheid aan te houden tijdens afdalingen.

- De XV heeft een bodemvrijheid van 220 millimeter. Dat is evenveel als een Land Rover Discovery Sport en 20 tot 30 millimeter meer dan de meeste SUV’s.

- Het voordeel van de laaggeplaatste boxermotor is dat deze bij een aanrijding onder de auto schuift, in plaats van het passagierscompartiment binnen te dringen.

- De middenconsole oogt nog steeds niet erg modern. Deze heeft wel iets weg van een stereotoren uit de jaren negentig en het glimmend zwarte oppervlak is erg gevoelig voor vette vingers.

- Het nieuwe multimediasysteem mag er dan niet super-gelikt uitzien, het werkt wel zeer goed en snel en is voorzien van een DAB+ tuner en integratie met mobiele telefoons via Apple CarPlay en Android Auto.

- Grappig detail: Bij het ontwerp van de nieuwe XV heeft Subaru al rekening gehouden met alternatieve aandrijving. Er is ruimte vrijgehouden voor batterijen voor een elektrische of hybride variant. Vooralsnog zijn deze uitvoeringen echter nog niet leverbaar.

- De passagiersstoel is niet in hoogte verstelbaar en ook niet elektrisch, die van de bestuurder wel.

- Tot de concurrentie behoren auto’s als de Ford Kuga, Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai ix35, Toyota C-HR, Peugeot 3008 en Mitsubishi ASX. De XV is niet beter of goedkoper, maar heeft wel een eigen gezicht en is lekker eigenwijs met zijn filosofie die onder meer standaard 4x4 en een boxermotor omvat.

- Niet alleen de 2.0 liter variant mag een aanhanger van 1.400 kilogram trekken, ook de 1.6 is geschikt voor een aanhanger of caravan van dat gewicht.

- De kofferruimte heeft een inhoud van 385 liter en dat is zeer acceptabel voor dit segment.

- De CVT-automaat heeft een traploze transmissie, maar je kunt ‘m desgewenst handmatig schakelen met flippers aan het stuur doordat er zeven voorgeprogrammeerde versnellingen zijn ingebouwd.

- De Subaru XV is voorzien van EyeSight technologie, die met twee stereocamera’s driedimensionale kleurenbeelden kan vastleggen. Het systeem waarschuwt onder meer voor voorgangers, wanneer de rijbaan onbedoeld wordt verlaten, als het verkeer bij een file weer begint te rijden en voor auto’s in de dode hoek. Ook zet het systeem een aantal zaken op scherp wanneer een aanrijding onvermijdelijk is en het kan verkeersborden lezen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld