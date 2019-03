Test Suzuki Jimny: springerige avonturier

Suzuki Jimny Allgrip Pro 1.5 (102 pk), vanaf €26.999

De nieuwe Jimny is met zijn retro-styling een lust voor het oog. Dit lijkt een te heet gewassen Hummer of Land Rover. Maar het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Rijden met de Jimny is namelijk geen onverdeeld genoegen. Door de korte wielbasis en harde achtervering springt de auto alle kanten op wanneer je op normale snelheid een verkeersdrempel neemt. In de bochten helt de auto snel over en de besturing is vrij indirect. Nog minder fijn is de vaagheid rond de middenstand.

Wie een beetje wil meekomen met de rest van het verkeer, moet de motor flink aan het werk zetten. De remmen voelen wat zompig aan en de versnellingsbak is hakerig. Insturen doet de auto wel goed. Ook is de draaicirkel extreem klein, het zicht rondom is prima en de remmen zijn top. Door de hoge zitpositie is in- en uitstappen gemakkelijk en op de snelweg heb je goed zicht rondom. Toch heeft de Jimny daar verder niets te zoeken. Bij 120 km/u draait de motor bijna 4.000 toeren, terwijl de bak vrolijk jankt en dat wordt gauw vermoeiend. Een zesde versnelling was erg welkom geweest.

Al met al blijkt de Jimny met zijn ladderchassis meer een onvervalste 4x4 dan een eigentijdse ‘bluf-SUV’. In het terrein staat deze Suzuki – met zijn lichte gewicht – echt wel zijn mannetje, maar hij zou beter toegerust moeten zijn voor de ‘urban jungle’. Toegegeven: ondanks het stoere en ietwat rudimentaire voorkomen blijkt het infotainment modern, met ondersteuning van Apple Carplay en Android Auto. Ook wordt gewaarschuwd voor het onbedoeld overschrijden van de belijning op het wegdek en wordt de actuele snelheidslimiet getoond in het instrumentarium. De vraag is echter of dat genoeg is om zijn nadelen te compenseren, ook al omdat deze auto niet echt goedkoop is.

PLUS

+ Korte draaicirkel.

+ Prettig hoge zitpositie.

+ Zeer goede terreineigenschappen.

MIN

- Duur voor zo’n kleine auto.

- Stoterig veerkarakter.

- Minder geschikt voor de snelweg.

Eindcijfer

6,4

Conclusie

De Suzuki Jimny kan buiten het asfalt met de beste terreinauto’s meekomen, maar scoort als alledaagse metgezel ondermaats. Het rijcomfort lijdt onder de korte wielbasis en het springerige onderstel. Gebrek aan bagageruimte maakt hem onpraktisch. En de motor maakt gauw teveel toeren.

Extra testnotities

- De Jimny is niet karig uitgerust. Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau beschikt de auto over een compleet infotainment-systeem met audio-, navigatie- en communicatiefuncties. Achteruitrijhulp en een regensensor ontbreken, wel standaard zijn zaken als cruise-control, een lichtsensor, stoelverwarming en een volwaardig klimaatcontrolesysteem.

- De prestaties in het terrein zijn voorbeeldig, onder meer dankzij de tussenbak met hoge en lage gearing. Een andere voorziening zorgt er bijvoorbeeld voor dat wielspin direct wordt gestopt door aandrijfkrachten automatisch naar de wielen te sturen die nog wel tractie hebben. Ook aan de Hill Descent modus en de wegrijd-hulp voor steile hellingen heb je veel in het terrein.

- Wanneer je te hard een bocht in duikt, heb je geen last van onderstuur. De grip van de voorwielen is voorbeeldig en je kunt dan ook snel en elegant met de Jimny door het stadsverkeer manoeuvreren.

- De achterdeur scharniert naar opzij: een klassieke opstelling bij terreinauto’s. Hiervoor is gekozen omdat het reservewiel hierop gemonteerd is, waardoor een naar boven scharnierend achterportier te zwaar zou worden.

- Onhandig: om de achterbank te bereiken moet je eerst de voorstoel naar voren schuiven en vervolgens de rugleuning omklappen. Een hendel om in één beweging ruimte te maken naar de achterbank is er niet.

- Enige bagageruimte ontbreekt. Dus je kunt óf twee personen (kinderen) meenemen op de achterbank, óf de weekendboodschappen.

- De bestuurder heeft weinig ruimte voor zijn linker elleboog. Niet zo weinig als in een oude Land Rover Defender, maar erg prettig is het niet.

- De stuurkolom is alleen in hoogte verstelbaar, niet in lengte.

- Het zicht rondom is zeer goed, de overzichtelijke carrosserie maakt de Jimny op dat punt uitermate geschikt voor de stad.

- Door zijn compacte afmetingen past de Jimny in de allerkleinste parkeervakken.

