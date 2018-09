Test Toyota Aygo: 'stuiterbak' wordt volwassen

AutotestToyota maakt in de nadagen van de huidige generatie Aygo nog echt werk van de compacte stadsauto. Hij kreeg onlangs een opvallend, nieuw gezicht en ook is zijn wegligging verbeterd.

Toyota Aygo 1.0 VVT-i (72 pk), vanaf € 11.695

Toyota ziet nog veel potentie in de Aygo en waarom ook niet. De compacte stadsauto maakt nog altijd een aanzienlijk deel van de verkopen uit en de toekomst ziet er gunstig uit voor de kleintjes in de automarkt. Concurrenten Citroën en Peugeot hebben ieder een model op dezelfde basis als de Aygo, maar zij vinden het ogenschijnlijk wel goed zo. Hun auto's zijn dit jaar nauwelijks geëvolueerd.

Toyota heeft deze keer vooral werk gemaakt van het onderstel. Dat is nu zo boterzacht dat het moeiteloos verkeersdrempels en andere oneffenheden opslokt. Ook is de motorkarakteristiek veranderd, waardoor de kleine driecilinder meer trekkracht biedt bij lagere toerentallen. Het motortje (testverbruik 1:18,9) bromt gezellig en laat alleen bij het intrappen van het gaspedaal echt van zich horen.

Druk

Het interieur van de Aygo oogt niet armoedig. Het instrumentarium is wat druk vormgegeven. Zo'n digitale toerenteller is leuk, maar niemand die daar naar kijkt. We hadden hier liever een duidelijker benzinemeter gezien. Die is onopvallend in een monochroom venstertje ondergebracht.

Er is stuurwielbediening en het infotainmentsysteem kan in de duurdere versies nu zelfs Android Auto en Apple Car Play aan. Gelukkig maar, want de door ons gereden versie heeft geen navigatie, maar onze aangesloten iPhone wel. Android Auto is nog niet geautoriseerd in Nederland, maar er bestaan wel trucs voor om dat te omzeilen, zodat je ook daarmee kan navigeren.

Niet naar buiten

De bagageruimte is nog altijd krap ten opzichte van de concurrentie en ook de zitruimte houdt niet over. Door de oplopende lijn van het raam in het zijportier kunnen kinderen onder de 10 jaar niet eens naar buiten kijken. De achterste zijramen kun je ook niet open draaien, alleen uitzetten. En de achterklep heeft voor de ontgrendeling een drukknop in plaats van een handgreep. Zo wordt pijnlijk duidelijk waarop Toyota allemaal heeft bespaard.

PLUS

Nu meer trekkracht bij lage toerentallen. Aansluiting smartphone. Soepel onderstel.

MIN

In de basis een wat verouderde auto. Rumoerig. Krap in zit- en bagageruimte.

EINDCIJFER 7,4

CONCLUSIE

Toyota heeft de Aygo omgetoverd van een stuiterbakje in een auto met een volwassen aanvoelend onderstel. Wel blijft hij wat rumoerig en er zijn auto's in deze klasse die meer zit- en bagageruimte bieden.

EXTRA TESTNOTITIES

- De Aygo is voorzien van 'Safety Sense'. Dat staat voor een aantal veiligheidsvoorzieningen waarmee de Aygo waarschuwt voor gevaar bij snelheden tussen 10 en 80 km/u. Het systeem remt niet zelfstandig, maar zet de remmen wel op scherp zodat een noodstop makkelijker wordt.

- De verkopen van de kleine Toyota vertonen sinds drie jaar een stijgende lijn. Dat is opvallend voor een model dat niet meer de jongste is. Het origineel stamt al uit 2005, maar is in de loop der jaren af en toe wel bijgepunt.

- Bijna de helft van de Aygo's wordt niet gekocht, maar geleased. Het gaat om maar liefst 46 procent. Private lease is bij Toyota al mogelijk vanaf 199 euro per maand.

- Zuinig is deze Toyota beslist. Het opgegeven verbruik 3,8 liter per 100 kilometer werd niet gehaald omdat we enkele keren haast hadden, maar lag er met 5,3 liter per 100 kilometer niet ver vanaf.

- De comfortabele wegligging heeft als keerzijde dat de auto in noodsituaties minder goed presteert. In een snel genomen bocht abrupt van je gas af gaan, zorgt ervoor dat de auto over zijn banden rolt en de achterzijde vrij snel uitbreekt. Gelukkig vangt de elektronica dit goed op.

- Wanneer je bij 120 km/u nog even gas bij wilt geven, doet de motor weinig meer. Terug naar de vierde versnelling is ook geen optie, want dan maakt de motor te veel toeren.

- Het interieur is voorzien van veel hard plastic, maar het oogt toch niet goedkoop. Een aantal delen is afgewerkt met een zwarte pianolak.

- Een beetje vreemd is dat de uitstroomopeningen van de ventilatie links en rechts en bovenop het dashboard zijn te vinden, maar niet in het midden.

- Onhandig: als de tank bijna leeg is, geeft de boordcomputer niet aan hoeveel kilometer je nog kunt rijden, alleen dat de tankinhoud bijna de bodem heeft bereikt.

- De versnellingspook is verder naar achteren geplaatst dan bij de meeste auto's. Daardoor denk je soms dat je nog in de vierde versnelling rijdt in plaats van in zijn vijf.

- Het grote kruis over de neus oogt subtieler dan voorheen. Het ontstaat door reflecties van het licht in de rondingen van het plaatwerk in de neus. Onder de koplampen zijn zwarte accenten aangebracht waardoor de Aygo er groter en imposanter uitziet.

- De lichtunits zijn nieuw en bevatten nu led-dagrijlichten. Onder de lichten zijn nep-luchtopeningen aangebracht. Aan de achterzijde zijn alleen de lichten nieuw. Het lichtsignatuur doet de auto bovenaan smaller en onderaan breder lijken, terwijl ze ook de X-vorm in herinnering brengen.

- De 1.0 VVT-i levert nu 72 pk vermogen en 93 Nm aan koppel (trekkracht) en is daarmee krachtiger dan de 69 pk en 95 Nm sterke variant die voorheen in de Aygo lag. De driecilinder profiteert onder andere van een herzien injectiesysteem en een hogere compressieverhouding. Daarmee sprint de vernieuwde Aygo van 0-100 km/u in 13,8 seconden en is daarmee een halve seconde sneller dan zijn voorganger. De topsnelheid is met 160 km/u gelijk gebleven.

- De prijslijst begint bij €11.695 voor de Aygo X. Het tweede uitrustingsniveau, de X-Fun, heeft een vanaf-prijs van €13.145. Deze variant voegt aan de standaarduitrusting nuttige zaken toe als airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ruiten voor en achter en een radio met aux- en usb-aansluiting.

