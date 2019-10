Test Toyota Camry: hybride maakt het verschil

AutotestDe Toyota Camry was 15 jaar geleden plots van de Europese markt verdwenen. Maar nu is hij terug, als opvolger van de Avensis.

Toyota Camry 2.5 Hybrid (218 pk/160 kW), vanaf €39.99

Hij krijgt het niet gemakkelijk in Nederland, want het segment van de middenklassers heeft de afgelopen jaren veel marktaandeel moeten inleveren. Nederlanders kiezen tegenwoordig voor compactere auto’s.

Daarbij maakt de nieuwe Camry het zichzelf extra lastig als vierdeurs sedan. Een stationwagon komt er niet, een zuinige diesel evenmin. Maar daar stelt Toyota een sterke troef tegenover: een zuinige hybride-aandrijflijn. Geheel in de traditie van Toyota zonder gedoe met een stekker.

Het relatief zuinige en schone karakter wordt in Nederland dan weer beloond met lagere (BPM-) belasting. Het verklaart waarom de Camry redelijk geprijsd is, zeker gezien zijn rijke standaarduitrusting.

Ook in deze Toyota zet de 2,5 liter viercilinder benzinemotor(testverbruik 1 op 16) weer een keel op als je eens stevig het gaspedaal indrukt. Laat de benzinemotor daarom liever weinig toeren maken en profiteer zo veel mogelijk van de elektromotor. De Camry rijdt snel en soepel met deze aandrijflijn en een bonus is de standaard automaat. Het flinke formaat zit zijn weggedrag niet in de weg: de Toyota rijdt opvallend stabiel over het asfalt.

Het flinke formaat leidt ook tot veel binnenruimte. Op de achterbank vinden volwassenen een ruime plek en ook de kofferbak is met 524 literinhoud lekker groot. Aan de kwaliteitsbeleving valt nog wel wat te verbeteren. De leren bekleding oogt te goedkoop en het centrale beeldscherm is relatief klein. Apple CarPlay en Android Auto zijn niet verkrijgbaar. Verder is er slecht nieuws voorfietsen caravanliefhebbers: een trekhaak levert Toyota (voorlopig) niet.

Plus

+ Zuinige benzinehybride zonder stekker.

+ Veel ruimte.

+ Besturing en wegligging zijn top.

Min

- Tekortkomingen infotainment.

- Motorgeluid bij hogere toeren.

- Geen trekhaak mogelijk.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

De Toyota Camry onderscheidt zich met zijn stekkerloze hybride-aandrijving, scherpe prijs én ruimte. Hij rijdt uitstekend, maar het infotainment kan beter. En wie graag fietsen of een caravan wil meenemen, kan maar beter aan de Camry voorbij gaan.

Extra testnotities

Hoewel de Camry in Nederland enkele jaren van de markt was, bleef hij in tussentijd buiten Europa gewoon voortbestaan. Vooral in de VS was hij jarenlang een groot succes en zelfs de meest verkochte personenauto.

De Camry veert comfortabel genoeg, maar de ingenieurs lijken zich bij het onderstel toch vooral gericht te hebben op sportiviteit.

Deze Toyota is langer dan een VW Passat en zelfs bijna net zo groot als een BMW 5 Serie.

Onhandig: de draagarmen van het kofferdeksel kunnen de bagage raken.

De kwaliteit van de Camry is meermaals bewezen in Amerikaanse betrouwbaarheidsstatistieken en in onderzoeken naar de tevredenheid onder autokopers. Hij komt daar regelmatig als winnaar uit de bus.

De Camry wordt in Nederland slechts in één motorversie geleverd, de hier geteste hybride vanaf € 39.995. De basisuitrusting is al royaal, met onder meer led-koplampen, privacy-glas, in hoogte verstelbare voorstoelen, radiografische contactsleutel, vijf airbags, parkeersensoren voor en achter, regensensor, 7 inch centraal beeldscherm, achteruitrijcamera en 17 inch lichtmetalen wielen. Ook de veiligheidsuitrusting is veelomvattend: grootlicht-assistent, rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning en adaptieve cruise-control: het zit er allemaal op. Getest is de extra rijk uitgeruste Business Intro van € 43.095. Die heeft tevens 18 inch lichtmetalen wielen, dodehoekbewaking met rijstrookwissel-assistent en een volledig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

