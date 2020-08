Test Toyota Proace City Verso: kampioen in handigheid

Toyota Proace City Verso 1.2 Turbo (130 pk/96 kW), vanaf €33.875

De Proace City Verso kan met zijn hoekige, hoge koetswerk onmogelijk verbloemen dat hij in de basis een bestelwagen is. Ook de gigantische achterklep én schuifdeuren verraden dat. Maar eenmaal achter het stuur bevind je je in een uiterst moderne personenauto, met originele vormgeving. Je zit lekker hoog, je hebt armleuningen, en het zicht rondom is ideaal dankzij het grote ruitoppervlak.

Ook op de achterbank is ruim voldoende zitruimte, met vooral heel erg veel hoofdruimte én een makkelijke instap via de schuifdeuren. Dankzij talloze bergvakken en maar liefst drie dashboardkastjes is bergruimte nooit een probleem en tegen het plafond prijkt een sierlijke (sfeer-)lichtbalk met bovenop de mogelijkheid om spullen weg te leggen.

De reusachtige bagageruimte biedt minimaal 775 en maximaal zelfs 3300 liter inhoud. Wat minder handig is de harde hoedenplank, in plaats van een oprolbaar zeil als afdekking. De gigantische achterklep maakt de toegang tot de laadruimte ideaal, maar blijkt wel onhandig zwaar in het gebruik. Gelukkig kun je ook alleen de achterruit openen, wat een uitkomst is voor kleinere bagage.

Als gevolg van de samenwerking heeft deze Toyota een driecilinder benzinemotor van het PSA-concern gekregen. De geteste auto heeft de sterkste variant daarvan (130 pk/96 kW). Die presteert soepel (testverbruik 1 op 13,0) en is standaard gekoppeld aan een 8-traps automaat. Helaas maken de aandrijflijn en rijwind deze auto al gauw rumoerig. Zijn veercomfort blijkt heerlijk zacht, maar maakt tegelijkertijd van deze Toyota een wiebelkont als het om de wegligging gaat: de stabiliteit kan beter. Heel erg is dit niet, want sportief rijden past niet bij de City Verso. Dit is vooral een comfortabele en handige reisauto met een zee aan ruimte voor de inzittenden en hun bagage.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Spectaculair in zit- en bagageruimte.

+ Handige bergvakken.

+ Fijn veercomfort.

Min

- Weggedrag kan beter.

- Al gauw (te) rumoerig.

- Onhandig grote achterklep.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

Het weggedrag en de geluidsisolatie van de Proace City Verso blijven achter bij de concurrentie in deze prijsklasse, maar als het gaat om handige eigenschappen, ruimte en comfort blijkt deze Toyota een kampioen.

Extra testnotities

Citroën Berlingo, Renault Kangoo, Opel Combo: sinds het einde van de vorige eeuw kozen autofabrikanten er al talloze keren voor om van een bestelauto een personenwagenversie te maken. De Toyota Proace City Verso is er ook zo één. Hij komt voort uit een innige samenwerking met de Franse fabrikant PSA en is dan ook vrijwel dezelfde auto als de Citroën Berlingo en Peugeot Rifter. Qua prijs lopen deze modellen niet ver uiteen, maar een belangrijk verschil is dat Toyota vijf jaar garantie biedt en de Franse merken slechts twee.

Hoe handig en ruim deze Toyota ook is, het bestelwagendesign zal ongetwijfeld veel kopers tegenhouden.

Het kunststof in het interieur doet hier en daar te goedkoop aan en verraadt dat deze Toyota in de basis als een bedrijfsauto is bedoeld.

De twee schuifdeuren bieden niet alleen gemakkelijk toegang tot de achterbank, maar bewijzen ook hun nut op smalle parkeerplaatsen.

Om de grote achterklep te kunnen openen heb je een flinke ruimte achter de achterbumper nodig. Vooral in parkeergarages is dat gauw een probleem. Gelukkig kun je ook alleen de achterruit openen.

Dit is een ideale gezinsauto. Net alleen dankzij de immense zit- en bagageruimte, bij de achterbank maken klaptafeltjes en zonneschermen het extra aangenaam voor de passagiers.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Zelfs aan het plafond bij de achterklep kom je een groot, extra bergvak tegen. Heel verrassend.

Het bedieningsgemak van het eigentijdse infotainment is voorbeeldig. Aparte klimaatregeling, aparte volumeknop van de audio en tegelijkertijd een groot centraal scherm: over de bediening is in deze auto goed nagedacht.

Origineel én reuze handig: de draaiknop voor de automaatbediening tussen de voorstoelen.

Onhandig: de stengel voor bediening van de cruisecontrol houdt zich schuil achter het stuur.

De veiligheidssystemen zijn alom aanwezig en werken gelukkig niet zo nerveus als bij sommige andere merken.

De Proace City Verso is te koop vanaf €30.675. Dan krijg je de vijfpersoons 1.2 Turbo 110pk Cool Comfort. Getest is de Toyota Proace City Verso 1.2 Turbo met iets sterkere motor (130 pk/96 kW) en standaard automaat, die vanaf €33.875 in de prijslijst staat. In dit geval heeft hij het hoge Dynamic-uitrustingsniveau en een automaat, wat de totaalprijs op €42.475 brengt. Je kunt trouwens ook nog kiezen voor een 35 centimeter langere Long-versie én voor een 7-zitter.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld