Test Toyota Yaris: veilig en zuinig, maar wel te krap

Toyota Yaris 1.5 Hybride (116 pk/85 kW), vanaf €21.195

De nieuwe Yaris heeft met zijn Center Airbag een primeur. Dit nieuwe type airbag bevindt zich tussen de voorstoelen en moet letsel voorkomen bij een aanrijding in de flank van de auto. Deze Toyota heeft sowieso een indrukwekkend aantal veiligheidssystemen standaard, waaronder een automatisch noodremsysteem (met radar), verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht, een lichtsensor en rijstrookbewaking met eventuele stuurcorrecties.

Terwijl de Yaris een halve centimeter korter is dan voorheen, zijn de wielbasis (plus 5,0 cm) en spoorbreedte (plus 5,7 cm) juist vergroot. Dat zien we graag: net zo gemakkelijk te parkeren en toch meer ruimte en een betere wegligging. Maar op de achterbank zit je nog steeds krap. En ook de bagageruimte is met 283 liter nog steeds veel kleiner dan die van een Polo (351 liter).

Het eigentijdse infotainment bevat een apart, tegen het dashboard geplaatst, centraal beeldscherm. Maar de kaart van het navigatiescherm laat zich niet schermvullend instellen en daardoor ziet het er allemaal net wat kleiner en eigenlijk ook wat ouderwetser uit dan bij de concurrentie.

De nieuwe hybride aandrijflijn maakt de Yaris 20 procent zuiniger dan voorheen, terwijl het motorvermogen met 16 procent toenam. Mooi! De auto houdt het op stroom langer vol dan voorheen, dankzij een nieuw lithium-ion batterijenpakket. Tijdens deze test lag het benzineverbruik rond 1 op 25: keurig.

Je kunt het batterijenpakket niet met een stekker zelf opladen, dus blijft het elektrisch rijden uiterst beperkt. Maar de Yaris rijdt lekker vlot en de standaard automaat is een prettige bonus van zo’n hybride. Verder stuurt de auto direct en hij vertoont een prima weggedrag, mede dankzij het nieuwe onderstel. De Yaris is helaas niet de stilste: de benzinemotor en de rijwind laten soms nadrukkelijk van zich horen.

Plus

+ Complete veiligheidsuitrusting.

+ Zuinige hybride aandrijving.

+ Vijf jaar (of 200.000 km) garantie.

Min

- Te weinig zit- en bagageruimte.

- Rumoerig door rijwind en motorgeluid.

- Klein infotainmentscherm.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

De nieuwe Toyota Yaris overtroeft de concurrentie met zijn standaard veiligheidsuitrusting en de zuinige hybridetechniek zonder stekker maakt hem nog steeds uniek. Maar de zit- en bagageruimte vallen tegen.

Extra testnotities

De nieuwe Yaris is vooral aan de achterkant veel wilder vormgegeven dan de vorige generatie. Toyota wil blijkbaar van het imago van seniorenauto af. Maar het grillige en coupé-achtige design maakt er nu toch ook een beetje ielige auto van. De auto oogt minder volwassen dan sommige concurrenten. En dat gevoel wordt nog eens versterkt door het goedkope, blikkerige geluid als je een portier dichtgooit.

Toyota zegt dat de zithouding is verbeterd door de stoel en iets lager te zetten en maar liefst 6 centimeter naar achteren te plaatsen. Ook is het stuur over een grotere afstand verstelbaar.

Irritant is het gepiep van de rijstrookbewaking als je een lijn op het wegdek overschrijdt. Het lukte ons tijdens deze test niet om dat waarschuwingssignaal op een of andere manier uit te zetten.

Een hybride zonder stekker: dat is nog steeds een zeldzaamheid in de klasse van de Polo, Corsa en Fiesta. De vorige generatie Yaris had die techniek ook al en verreweg de meeste Nederlandse kopers blijken ervoor te kiezen.

Het automatisch noodremsysteem grijpt niet alleen in als een auto, voetganger of fietser voor je opdoemt. Het intelligente systeem bewaakt ook kruisingen, als je daar bijvoorbeeld links of rechts afslaat en er nadert om de hoek een andere weggebruiker waar een mogelijke botsing mee kan ontstaan.

Als je de bankleuning omklapt, ontstaat er een flink hoogteverschil in de laadvloer: niet zo handig.

De grepen van de portierontgrendeling zijn wat ver weg geplaatst. Ook dat zullen sommige gebruikers als onhandig ervaren.

Handig: een plekje voor je smartphone bovenin het dashboard, waar antislipmateriaal voorkomt dat die gaat schuiven.

Het infotainment is helemaal bij de tijd, met een app voor je smartphone en koppelmogelijkheden met Android- en Apple-telefoons. Maar het menu zou wel wat sneller mogen werken.

Heel volwassen: optioneel is een 10 inch groot head-up display. Met een op de voorruit gerichte projectie en niet via een plexiglas schermpje zoals bij sommige concurrenten.

In de geteste Dynamic-uitvoering zit (net zoals in de Active) een 7 inch scherm voor het infotainment. Dat komt nogal klein over. De hogere uitrustingsniveaus (Style, Executive en Launch Edition) hebben een wat groter 8 inch scherm.

Bewezen betrouwbaarheid: de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, heeft de Yaris bestempeld tot meest betrouwbare auto in de categorie auto’s tot 20 jaar oud.

Er komt volgend jaar voor het eerst ook een SUV-achtige variant van de Yaris. Die gaat Yaris Cross heten.

De Yaris is met een 1,0 liter benzinemotor (72 pk/53 kW) vanaf €17.895 te koop. Met de 1,5 benzinemotor (125 pk/89 kW) begint de prijslijst bij €20.195 en getest is de 1.5 Hybride, die je vanaf €21.195 koopt. Dan krijg je het Comfort-uitrustingsniveau, maar de testauto heeft de Dynamic-uitrusting. Daarmee komt de prijs op €24.395. Deze Dynamic heeft standaard onder meer een 7 inch aanraakscherm, led-koplampen, 16 inch lichtmetalen wielen en een radiografische contactsleutel en startknop.

