Test Volkswagen ID.3: vernieuwend maar niet altijd handig

AUTOTESTVolkswagen blaast hoog van de toren met zijn nieuwe ID.3. Dit is de eerste VW die vanaf de basis volledig als elektrische auto is ontwikkeld.

Volkswagen ID.3 (204 pk/150 kW), vanaf €37.890

Stil, soepel, snel en geen uitlaatgas: het maakt deze VW tot een voorbeeldig rijdende auto. Hij stuurt fijn en mede doordat de batterijen tussen de assen in de bodem zijn ingebouwd, vertoont hij een mooi neutraal weggedrag. Maar met bijna 1800 kilogram is de ID.3 geen lichtgewicht en hij veert stugger dan een VW Golf. Slecht nieuws voor caravanliefhebbers: de ID.3 kan geen aanhanger trekken. Wie daar behoefte aan heeft, kan beter kiezen voor de SUV-variant, die ID.4 heet.

Dat elektrische aandrijving veel compacter in te bouwen is dan een benzine- of dieselmotor, zie je terug in de interieurruimte. De ID.3 heeft het formaat van een Golf, maar biedt op de achterbank de zitruimte van een Passat. Ook lange tieners zitten hier goed. De bagageruimte is met 385 liter voldoende, maar vestigt geen record. Ronduit slecht is het hoogteverschil in de laadvloer nadat je de bank hebt omgeklapt.

Het interieur oogt nogal kaal en kleurloos: daar moet je van houden. Hier en daar zien we goedkoop ogende kunststof die misstaat in een auto van rond de 40 mille. Bijzonder is het kleine instrumentarium dat aan het stuur vastzit en gecombineerd wordt met een draaiknop voor de automaat-standen. Die werkt prettig en leidt tot extra veel ruimte tussen de voorstoelen waar nu een groot bergvak en forse bekerhouders prijken.

Bij deze auto krijg je zes jaar gratis onderhoud en apk. De ‘eerste editie’ van deze VW heeft een 58 kWh batterijenpakket waarmee je volgens de WLTP-norm maximaal 424 kilometer ver komt, maar tijdens deze test was het nauwelijks meer dan 300 kilometer. Binnen enkele maanden arriveert een versie met 77 kWh batterijenpakket en die haalt volgens de WLTP-norm 542 km.

Plus

+ Verrassend ruim interieur.

+ Innovatief.

+ Fijne aandrijving.

+ Zes jaar gratis onderhoud.

Min

- Tamelijk stug geveerd.

- Tegenvallende reikwijdte.

- Niet altijd gebruiksvriendelijk.

Eindcijfer

7,3

Conclusie

Er valt nog genoeg te verbeteren aan de ID.3, zoals de gebruiksvriendelijkheid en de actieradius. Maar de eerste volledig elektrische VW rijdt goed, biedt veel zitruimte en onderscheidt zich met innovatieve oplossingen.

Extra testnotities

De ID.3 krijgt het nog moeilijk om particuliere kopers tot het elektrisch rijden te verleiden. Een VW Golf koop je al vanaf €25.190 terwijl je voor de ID.3 minimaal 12 mille extra betaalt. Aan de andere kant zijn er de lage energiekosten (stroom is goedkoper dan brandstof) en je hoeft voor zo’n ID.3 geen wegenbelasting te betalen.

Zakelijke rijders profiteren tot 31 december van de extra lage bijtelling op elektrische auto’s van 8 procent. In 2021 is de bijtelling 12 procent (tot een catalogusprijs van €40.000 en over de waarde boven dat bedrag betaal je gewoon de ‘volle’ 22 procent).

Bij het instappen valt de hoge vloer op. Hier verraadt deze auto dat hij elektrisch is.

Ook de korte draaicirkel van deze elektrische VW valt op: met 10,20 meter is die nog korter dan de 10,90 meter van een Golf.

Het infotainment werkt vaak iets te omslachtig. En het had ook verdacht veel tijd nodig om via bluetooth onze smartphone te vinden. Aan de andere kant ziet datzelfde infotainment er grafisch wel heel mooi uit, met prachtige navigatiekaarten van unieke kwaliteit.

Semi-autonoom rijden is in deze VW vergevorderd: je kunt een groot deel van de route met cruise-control en automatische afstandshouder rijden. De auto vertraagt zelfs bij het naderen van een scherpe bocht en die actie laat hij dan zien in het instrumentarium.

Onhandig: op het stuur ontbreekt een knop om een telefoongesprek aan te nemen.

Tegenvaller: onder de ‘motorkap’ schuilt geen extra bagageruimte. Bij veel andere elektrische auto’s vind je die wel op deze plek.

Heel onhandig: je moet met een knopje kiezen of je het voorste of achterste zijraam wilt bedienen. Had er dan gewoon een extra knop aan toegevoegd.

Volkswagen biedt acht jaar garantie op het batterijenpakket.

Snelladen kan tot 100 kW. Bij een optimaal werkende snellader (op gelijkstroom) is een half uur laadtijd voldoende om weer 290 kilometer te rijden.

Om zijn hightech karakter te onderstrepen ‘loopt’ er over de volle breedte van het dashboard een gekleurde lichtstreep zodra je rem-energie wint.

Volkswagen, ’s werelds grootste autofabrikant, noemt de ID.3 het derde hoofdstuk in zijn geschiedenis. De eerste twee hoofdstukken waren weggelegd voor de legendarische Kever en voor de nog altijd zeer goed verkopende Golf.

De ID.3 oogt bijna net zo sympathiek als de Kever van weleer. Kijk maar eens naar zijn vriendelijke neus.

De Volkswagen ID.3 is te koop vanaf €37.890. Getest is de extra rijk uitgeruste 1ST Plus die €43.990 kost. Hij verwent je met onder meer 19 inch lichtmetalen wielen, led-matrix-koplampen, keyless access, een achteruitrijcamera, privacy-glas, elektrisch inklapbare buitenspiegels, designstoelen, tweekleurig exterieur, in 30 kleuren instelbare sfeerverlichting en kunstleren deurbekleding.

