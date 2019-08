Test Volvo S60: sportieve allemansvriend

Volvo S60 T5 Geartronic R-Design, vanaf €48.495

Daar waar de Volvo’s S90 en V90 bijna Bauhaus-achtige ontwerpen zijn met mooie gestrekte lijnen, lijkt de S60 ‘te weinig auto’ om dit design volledig tot zijn recht te laten komen. Maar het interieur is mooi: koel maar hoogwaardig. De stoelen zitten geweldig en de navigatie is snel en feilloos. De audio-installatie klinkt geweldig en is klaar voor allerlei Apple Carplay-achtige moderniteiten. Wel jammer dat je voor digitale radio (DAB) moet bijbetalen.

Er is veel zitruimte op de achterbank en de kofferbak doet niet onder voor de bagageruimte bij de concurrentie. Wel zijn de pianolakzwarte sierelementen op het dashboard gevoelig voor stof en vette vingers.

Qua sportiviteit behoort de Volvo niet tot de beste in dit segment. De motor is sterk, maar juist omdat de S60 met zoveel gemak presteert, geeft sportief rijden minder voldoening. De S60 daagt je niet uit en voert zijn taken beleefd, maar zonder veel passie uit. De S60 sprint in 6,5 tellen naar 100 km/u en haalt een top van 240 km/u. Volvo belooft een verbruik van 1 op 15,2 voor de S60 T5, maar in de praktijk is 1 op 10 het hoogst haalbare. De auto is niet leverbaar met handbak. Dat is jammer, vooral omdat de achttraps Geartronic-bak wel eens bedenktijd nodig heeft wanneer hij wordt uitgedaagd.

De vering en demping van de voorwielaangedreven Volvo blijven goedmoedig, maar de wegligging wordt gelukkig nooit vaag of zweverig. De S60 heeft voorwielaandrijving, daar waar de concurrenten achterwielaangedreven zijn, of 4X4 hebben. Dat maakt de neus van de Volvo relatief zwaar en dat zorgt soms voor onbalans. In snel gereden bochten lijkt hij soms liever rechtuit te willen. Echt sportief en uitdagend wordt het nooit.

Plus

+ Voorbeeldig werkend snel infotainment.

+ Lager geprijsd dan Duitse concurrentie.

+ Sportief en toch ook comfortabel.

Min

- Automaat reageert soms traag.

- Voor een sportieve auto te goedmoedig.

- Geen achterwielaandrijving of 4x4.

Eindcijfer

7,3

Conclusie

De Volvo S60 T5 R Design overtuigt met zijn semi-sportieve onderstel en krachtige motor. Het hoge verbruik en de druk gestileerde buitenzijde behoren tot de minpunten van deze snelle Zweed.

EXTRA TESTNOTITIES

Bij Volvo heten de modellen met benzine- en dieselmotor T5 en T6 en D3 en D4. Je mag daaruit overigens niets afleiden over het vermogen of zelfs het aantal cilinders. Het belangrijkste is: hoe hoger het cijfer, hoe sneller de S60 is.

Vanaf modeljaar 2021 – dat begint al bij de productiestart van april 2020 – begrenst Volvo de topsnelheid van alle modellen op 180 km/u.

De viercilinder turbobenzinemotor met een inhoud van 2,0 liter is 250 pk (184 kW) sterk en heeft een trekkracht van 350 Newtonmeter. De auto weegt 1.577 kilogram.

Doordat de achtervering dwars onderin de auto is geplaatst, zijn de wielkasten aan de binnenkant van de kofferbak mooi vlak, waardoor er ruimte is voor brede voorwerpen.

De uitstroomopeningen van de airco voor de achterpassagiers bevinden zich niet alleen tussen de stoelen, maar er zitten ook twee roosters in de middenstijl van de auto verwerkt. Hierdoor krijgen personen op de achterbank eerder verkoeling.

Deze Volvo kan tot een snelheid van 130 km/u automatisch accelereren, remmen en sturen. Wel moet je na een paar seconden zelf het stuur weer in de hand nemen.

De Volvo S60 T5 R Design is leverbaar vanaf €48.495. De testauto was onder meer voorzien van DAB+, een elektrisch verstelbare passagiersstoel, schakelpeddles voor automatische transmissie, met lederlook bekleed dashboard, 20 inch lichtmetalen wielen en een stylingset met dorpelverbreders en deflectors voor en achter. Prijs testauto aldus € 59.965.

De Volvo S60 R-Design standaard beschikt over Glossy Black raamomlijsting en buitenspiegelkappen, een sportievere R-Design voor- en achterbumper, een zwarte R-Design grille, geïntegreerde uitlaateindpijpen links en rechts, nappa lederen/textiel bekleding, een zwarte hemelbekleding, een sportstuur en R-Design pedalen.

Wie meer sportiviteit en/of vermogen wil, hoeft niet bij een ander merk te shoppen. Boven de Volvo S60 T5 staan nog de T6 Twin Engine (340 pk, €53.995), T8 Twin Engine (390 pk, €56.995) en de T8 met Polestar extra’s (405 pk, €64.995).

