Test VW ID.5: ruim, comfortabel en soms onhandig

AUTOTESTVW gaat helemaal los met zijn elektrische modellen. De ID.4 is de SUV-versie van de ID.3 en van die SUV is ook alweer een coupé verschenen: de ID.5. Daar valt nog wel wat aan te verbeteren, zo blijkt.

VW ID.5 Pro (204 pk/150 kW), vanaf €52.490

Niet alleen heeft de ID.5 een sterker aflopende daklijn in vergelijking met de ID.4. Een belangrijk verschil is ook dat de ruitenwisser achterop is weggelaten. Die heeft plaatsgemaakt voor een achterspoiler. Onaangenaam gevolg: condens en regendruppels blijven op de achterruit liggen en beperken zo het zicht van de bestuurder.

Het interieur vertoont grote overeenkomsten met de andere ID.-familieleden. Dat betekent een handige draaiknop bij het instrumentarium voor de automaat, maar helaas ook een bediening die hier en daar steken laat vallen. Dat is vooral te wijten aan het weglaten van veel fysieke knoppen.

Sommige knoppen die zijn overgebleven blijken een ergonomische blunder: ze voelen in de bediening onprettig of onduidelijk aan. Superonhandig is de bediening van de elektrische ramen: de bestuurder moet eerst met een extra knopje kiezen voor de voorste of achterste zijruiten.

De bagageruimte overtreft met 549 liter inhoud menig concurrent. Ook op de achterbank verrast deze VW met zijn ruimte: dit is een ideale gezinsauto. Jammer dat hij niet ook nog een bagageruimte voorin (‘frunk’) heeft, maar een groot gemis is dat niet.

De ID.5 is verkrijgbaar met drie motorvermogens. De middelste versie met 204 pk is getest. Met deze motor, die de achteras aandrijft, is hij niet de snelste in zijn klasse. Natuurlijk, zoals bij de meeste elektrische auto’s gaat het vlot, maar de motor zou wat enthousiaster op het stroompedaal mogen reageren. En caravanliefhebbers worden teleurgesteld: de trekcapaciteit bedraagt slechts 1000 kilogram.

Elke ID.5 heeft een batterijpakket van 77 kWh. Dat brengt de auto volgens de WLTP-norm 514 kilometer ver. Tijdens de test was het gemiddeld 435 kilometer. Verder biedt deze VW veel veercomfort en ligt hij stevig op de weg.

Plus

+ Veel zitruimte.

+ Grote bagageruimte.

+ Goed veercomfort.

+ Flink rijbereik.

+ Prima weggedrag.

+ Zeven jaar gratis onderhoud en apk.



Min

- Soms erg onhandige bediening.

- Geen ruitenwisser achterop.

- Geen ‘frunk’.

- Niet de snelste.

- Nogal duur.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

De dure ID.5 blijkt te vaak een onhandige auto in het gebruik. Daar staat tegenover dat hij prettig ruim en comfortabel is. De aandrijving zou pittiger mogen zijn, maar het weggedrag is prima.

Extra testnotities

Met een fabrieksgarantie van slechts twee jaar loopt deze VW achter bij de concurrentie. Alleen op het batterijpakket wordt acht jaar (of maximaal 160.000 kilometer) fabrieksgarantie gegeven. Een meevaller is dan weer wel dat je na aankoop zeven jaar lang niks hoeft te betalen voor onderhoud of apk.

Aan handige bergvakken geen tekort in deze auto. Vooral tussen de voorstoelen is veel bergruimte voor kleine spullen.

Volgens de fabrieksopgave is het stroomverbruik 16,9 kWh per 100 kilometer. Tijdens deze test noteerden wij gemiddeld 17,7 kWh en dat is netjes.

In het weggedrag voel je het gewicht van het batterijpakket meer dan bijvoorbeeld bij de elektrische Renault Mégane.

Vooral bij het parkeren en andere manoeuvres merk je goed dat de ID.5 een flinke omvang heeft. Maar zijn draaicirkel is verrassend klein.

Bij andere SUV-coupés leidt de sterker aflopende daklijn nogal eens tot een paar kilometer meer rijbereik, want minder luchtweerstand. Maar dat is hier niet gelukt: de ID.4 komt met volle batterijen toch echt iets verder dan deze ID.5.

Verrassend en nuttig: de led-lichtstreep die zich over het volledige dashboard uitstrekt en oplicht als waarschuwing of bijvoorbeeld om de gewenste rijrichting aan te geven bij het navigeren.

De geteste auto liet een merkwaardig, ‘knisperend’ bijgeluid achterin horen. Mogelijk voortkomend uit de elektrische aandrijving die zich daar bevindt, want het was vooral op de achterbank duidelijk hoorbaar.

Het head-up display in de ID.5 gebruikt een groter deel van de voorruit dan bij de meeste andere auto’s het geval is. Het geeft bijvoorbeeld bij het navigeren met grote, bewegende pijlen de gewenste rijrichting aan.

De ID.5 is te koop vanaf €50.890. Dan krijg je de Pro-basisuitrusting met 174 pk/128 kW sterke motor. Getest is de Pro met 204 pk/150 kW vermogen en die staat vanaf €52.490 in de prijslijst. De derde motorvariant is de GTX met 299 pk/220 kW motor én vierwielaandrijving. Die kost minimaal €59.390.

De geteste ID.5 is verrijkt met het Sportpakket Plus (€1230) dat bestaat uit een sportonderstel met instelbare schokdemperkarakteristiek en ‘progressieve’ besturing.

De ID.5 is allerminst goedkoop. Des te teleurstellender is het dat hij allesbehalve compleet wordt afgeleverd. Een warmtepomp voor de elektrische aandrijving? Een achteruitrijcamera? USB-C-aansluitingen? Voor van alles en nog wat moet je bijbetalen.

