Tienduizenden landbouwvoertuigen nog zonder kenteken, boetes dreigen

Tienduizenden eigenaren van (land)bouwvoertuigen lopen vanaf 1 januari het risico dat ze niet met hun tractor of hijskraan de weg op mogen. Uit gegevens van de RDW blijkt dat ruim 250.000 van de 550.000 voertuigen nog niet zijn geregistreerd. ,,Dit kan flink in de papieren lopen.’’

Vanaf volgend jaar is een kenteken voor (land)bouwvoertuigen verplicht, de overheid is zo in staat om alle rijtuigen te identificeren. Toch lijkt het erop dat veel bestuurders wachten met hun registratie. ,,We zien het aantal aanvragen de laatste weken wel toenemen, maar nog onvoldoende om erop te vertrouwen dat alle voertuigen voor 1 januari zijn ingeschreven. We wachten nog op zeker 250.000 land- en bosbouwtrekkers, rijdende werktuigen en getrokken materieel’’, zegt Rob van Dokkumburg van de Rijksdienst Wegverkeer.

Van Dokkumburg vreest dat er een financiële strop dreigt voor bedrijven die hun voertuigen niet voor 1 januari registreren. ,,Omdat deze voertuigen dan niet meer de openbare weg op mogen, kunnen ze hun werk niet meer doen. Want als bijvoorbeeld een graaf- of veegmachine de weg niet op mag, wordt het wel erg lastig een taak te verrichten. Komt zo’n voertuig toch op de openbare weg, dan riskeert de eigenaar een boete. Dat kan flink in de papieren lopen. Bovendien is het voertuig minder interessant voor kopers.’’

18 euro

Registreren kan tot en met 31 december online en kost 18 euro. Van Dokkumburg: ,,Daarna kan het nog wel, maar is er een keuring op een van onze stations nodig. Dat kost minimaal 140 euro.’’

Vooral het aantal aanmeldingen van rijdende werktuigen laat volgens de RDW op zich wachten. Eind september was nog geen 40 procent geregistreerd. Het gaat dan om voertuigen als graafmachines, veegwagens, heftrucks en brede grasmaaiers, maar ook toeristische wegtreintjes. ,,Het lijkt erop dat eigenaren van deze groep voertuigen zich er nog niet altijd van bewust zijn dat hun voertuig moet worden geregistreerd.’’

Het uitstellen van registratie tot het laatste moment kan tot gevolg hebben dat de registratie niet voor 1 januari is afgerond omdat de wachttijden bij de RDW waarschijnlijk zullen oplopen. Van Dokkumburg: ,,We hebben op zich wel de capaciteit, maar gezien het grote aantal voertuigen dat nog niet is aangemeld, is het verstandig niet langer te wachten. Dan kan de eigenaar vanaf 1 januari gewoon de weg op, zodat het werk door kan gaan.’’

