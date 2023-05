Tientallen auto's haperen door fout bij tankstation, bestuurders balen: ‘Ik ga een claim indienen’

Benzine­dief tankte voor ruim 15.000 euro en bleef dankzij truc uit handen van de politie

Een 35-jarige Rotterdamse benzinedief is er in geslaagd in één jaar tijd meer dan 150 keer te tanken zonder te betalen. Dat scheelde hem 15.500 euro. Om uit handen van de politie te blijven gebruikte hij tal van gestolen kentekenplaten die hij op zijn auto zette. Overigens is diefstal van een kentekenplaat eenvoudig te voorkomen.