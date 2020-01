Tientallen ‘betaalbare klassiekers’ in België onder de hamer

Volgende week gaan 60 oldtimers en andere bijzondere auto's onder de hamer bij het Belgische veilinghuis Hammertime in Kortessem. ,,We zijn er vroeg bij dit jaar om de mensen de kans te geven zich op tijd voor te bereiden voor het komende oldtimer- en rallyseizoen”, zegt veilingmeester Frédérique Gouverneur. Hij maakte speciaal voor onze autoredactie een selectie van de zes volgens hem meest iconische veilingstukken.

,,Gezien onze affectie met de automobiel brengen we betaalbare automobielgeschiedenis aan de man”, vertelt veilingmeester Frédérique Gouverneur. ,,Via het veilingprincipe creëren we de mogelijkheid om leuke klassiekers aan te bieden voor betaalbare prijzen. Onze locatie in Kortessem is uitgegroeid tot een verzamelpunt van oldtimers.‘’

MORGAN +4 uit 1959

Volledig scherm MORGAN +4 uit 1959 © RV

De Morgan +4 is gebaseerd op de vooroorlogse modellen van het merk en presenteert zicht als een rasechte roadster. In de jaren 80 werd dit model nieuw leven ingeblazen. Vandaag de dag is deze auto zeer gewild onder de fanatieke amateur rallyrijders. Dit model is een oerversie uit 1959. De wagen is in het verleden gerestaureerd en nu weer startklaar om over de finish te rijden. De waarde wordt geschat op €30.000 tot €32.000.

AUSTIN HEALEY MK II B 300 uit 1964

Volledig scherm AUSTIN HEALEY MK II B 300 uit 1964 © RV

Het Britse merk Austin Healey werd opgericht in de jaren 50 en liet zich gelden door in de daaropvolgende jaren verschillende snelheids- en 12 uur-records te breken. Ook deze Healey kunnen we onderbrengen in de categorie van de roadsters. Tevens één van de meeste populaire rally-oldtimers momenteel, mede dankzij de pittige motor. Dit voertuig werd in het verleden gerestaureerd en met veel zorg bereden. De waarde wordt geschat op €55.000 tot €58.000.

CITRÖEN LOMAX uit 1968

Volledig scherm CITRÖEN LOMAX uit 1968 © RV

Citroën kent een frivole en vindingrijke geschiedenis. Een voorbeeld hiervan is de Lomax kitcar. De Lomax Motor Company is een Engels bedrijf dat op basis van een Citroën 2CV of Dyane een roadster-kitcar bouwt. De gerenommeerde, comfortabele vering van Citroën en het roadster-gevoel van de kitcar zorgen voor een bijzonder rij-karakter. Dit exemplaar is in uitstekende conditie en gehomologeerd voor de openbare weg. De waarde wordt geschat op €15.000 tot €16.000.

CHEVROLET CORVETTE STINGRAY uit 1974

Volledig scherm CHEVROLET CORVETTE STINGRAY uit 1974 © RV

De ‘musclecar’ uit de jaren 70! Befaamd om zijn prestaties en fraaie design. Deze versie is gerestaureerd en voorzien van verschillende upgrades waaronder een roestvrijstalen uitlaatsysteem.Bovendien werden de motor en versnellingsbak volledig gereviseerd. De auto heeft een T-dak en bikini-top. Sexyer werd het niet in de jaren 70. De waarde wordt geschat op €24.500 tot €25.500.

VOLVO DUETT & PV uit 1967

Volledig scherm VOLVO DUETT & PV uit 1967 © RV

Naast deze Duett wordt ook de PV (of Kattenrug) aangeboden op deze. De Duett stemt tevens af van de Volvo PV en stond bekend als de bestelwagen. Dit exemplaar is samen met de andere PV’s rechtstreeks afkomstig van Zweden. De waarde wordt geschat op €8.000 tot €12.000, afhankelijk van het model.

MERCEDES-BENZ 350SL uit 1971

Volledig scherm MERCEDES-BENZ 350SL uit 1971 © RV

De R107 is zeer populair onder de oldtimerliefhebbers. Getuigen hiervan zijn de vele vanuit de VS geïmporteerde exemplaren, want de in Europa ooit afgeleverde auto's hebben vaak hun weg naar een nieuwe eigenaar allang gevonden. Dit is nog wél een EU-exemplaar. Afgeleverd in Duitsland en daarna geëxporteerd naar Zweden. Dit is tevens een van de eerst geproduceerde 107-modellen: herkenbaar aan het originele tweekleurige interieur en de verchroomde ‘luchtvinnen’ op de motorkap. In frisse staat, met normale gebruikssporen gezien de leeftijd. Het valt vooral op dat de auto weinig tot geen roest vertoont. De waarde wordt geschat op €22.000 tot €24.000.