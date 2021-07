Tips voor een geslaagde autovakantie: van remvloeistof tot alcoholtest

Wat kun je zelf controleren aan je auto?

,,Je kunt je banden checken op profiel, beschadiging en de juiste spanning. Een goede bandenspanning is niet alleen veilig, maar bespaart ook brandstof en zorgt voor minder uitstoot. Bij te grote spanning stuiter je over de weg; dat is oncomfortabel, dus zorg dat je weet hoeveel lucht er in jouw banden moet. Dat staat in het instructieboekje of vind je in het tankklepje of de kofferbak.