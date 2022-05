Topman BMW: ‘Autofabrikanten maken hun beloftes niet waar’

Topman Frank Weber van BMW beticht concurrenten ervan dat zij hun beloftes niet waar maken. ,,Ze spelen een spelletje met de verwachtingen van de consument’’, oordeelt Weber in een vraaggesprek met deze site. Volgens hem worden vooral laadsnelheden en reikwijdten van elektrische auto’s in de praktijk niet gehaald.

Ook vindt Weber het hypocriet dat sommige merken een datum noemen waarop ze zullen stoppen met verbrandingsmotoren, maar tegelijkertijd daar een aantal uitzonderingen aan toevoegen. Waardoor het eigenlijk een loze belofte is, vindt Weber: ,,Zo van: in 2030 stoppen wij met verbrandingsmotoren. Alleen niet in China, want daar zal er nog vraag naar zijn. Sommigen noemen een hele lijst van landen waar ze dan toch nog wel even doorgaan.’’

BMW's grootste concurrenten, Mercedes-Benz en Audi, hebben dit soort uitspraken de afgelopen tijd gedaan. En Weber ergert zich er overduidelijk aan: ,,Zulke uitspraken passen niet bij BMW. Je moet hier eerlijk over zijn. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat als je allemaal elektrische auto’s aanbiedt, maar de laad-infrastructuur niet op orde hebt.

,,Als je het wereldwijd bekijkt, zie je dat veel landen helemaal nog niet klaar zijn voor de elektrische auto. Dat kunnen we niet negeren. Denk aan landen als Polen, Spanje of Italië. Mensen reageren heel gevoelig op dit onderwerp, maar als je niet de juiste condities hebt, zal de introductie van het elektrisch rijden mislukken. Dat is toch wel het laatste wat we willen.

,,Als in de zomervakantie de Nederlanders in hun elektrische auto richting Italië rijden en bij de Brenner in een enorme file eindigen en 24 uur moeten wachten omdat alle laadpalen bezet zijn, dan heb je een serieus probleem. En dan zal iedereen beseffen dat volledig overschakelen op elektrisch op dit moment nog niet dé oplossing is.’’

Volledig scherm De nieuwe BMW 7-serie, die onlangs werd onthuld, is volledig elektrisch (i7), maar ook nog steeds met benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar. Per continent en per land wordt bepaald welke aandrijflijnen beschikbaar zijn. © BMW

Volgens Weber moet er nog heel wat gebeuren voordat elektrisch rijden de massa bereikt: ,,Pas als er een goede laadinfrastructuur is en als er ook uitsluitend groene stroom wordt gebruikt, als er genoeg grondstoffen zijn voor batterijpakketten en elektromotoren, en pas als gigafactories de batterijpakketten op grote schaal kunnen produceren, zijn we klaar voor de grote doorbraak. We zullen dus een geleidelijke overgang moeten creëren.

,,Je kunt niet simpelweg schakelen naar een hogere versnelling. Natuurlijk zit er groei in de verkoop van elektrische auto’s en misschien praten we er over vijf jaar anders over, maar nu is het echt nog te vroeg. Ja, in delen van Europa is elektrisch rijden populair, zoals in Nederland, maar de 7-serie verkopen we voor nog geen 10 procent in Europa. De grote aantallen gaan naar China, de VS en het Midden-Oosten.’’

De nieuwe BMW’s iX en i4 zijn de afgelopen jaren door u aangekondigd als grote doorbraak in technologie. Maar ze laden langzamer dan de concurrentie. Heeft u de concurrenten onderschat, of misschien even niet opgelet?

,,Binnen tien minuten laad je genoeg op om weer 150 kilometer verder te kunnen rijden. Een volle batterij binnen een half uur, daar hebben we het over. Een Tesla laadt langzamer dan een BMW, neem dat van mij aan.’’

Maar een Tesla kan met 250 kW snelladen en een BMW niet.

,,Ja, zij hebben een snellader die 250 kW aankan, maar als je kijkt naar de echte laadcapaciteit in het voertuig, die haalt niet de snelheid van volledig opladen in een half uur. Test het zelf maar eens. Er zit verschil in de cijfers op papier en de cijfers in de praktijk. Bij de laadstations van Ionity, waar wij mee samenwerken, kunnen zes snelladers tegelijkertijd gebruikt worden en bij elke lader blijft het niveau op 200 kW. Als je datzelfde doet bij de Tesla-superchargers, zal je zien dat bij de tien snelladers die naast elkaar staan, elke lader slechts 20 kW levert in plaats van de beloofde 200 kW. Het snel opladen is bij elektrische auto’s minstens zo belangrijk als de reikwijdte.’’

Volledig scherm Tesla belooft met zijn Superchargers supersnel opladen, maar volgens Frank Weber worden die snelheden bij lange na niet gehaald als er meerdere Superchargers op dezelfde laadplek in gebruik zijn. © Lars Smook

Over reikwijdte gesproken. De nieuwe i7, uw nieuwe elektrische topmodel, heeft een reikwijdte van 625 km. Dat is dan toch weer minder dan de 730 km van de Mercedes EQS.

,,Kent u de ADAC? Die hebben de BMW iX getest tegenover de Mercedes EQS. Uit hun test bleek dat die beloofde reikwijdte van de EQS in de praktijk niet haalbaar is. Onze iX verbruikt veel minder stroom dan zo’n EQS. Uit de ADAC-test bleek dat wij precies waarmaken wat we beloven.’’

Het probleem blijft dat de consument zich baseert op de cijfers die de fabrikant in zijn brochure en op de website vermeldt.

,,Inderdaad en het gevolg daarvan is dat die consument concludeert: het klopt niet wat ze beloofd hebben, dit is de laatste keer dat ik een auto van dit merk heb gekocht. Dat is het slechtste wat je als autofabrikant kunt doen: een spelletje spelen met de verwachtingen van de consument.’’

Voor de tweede keer in de geschiedenis werkt BMW nu aan een compleet nieuwe generatie auto’s. In de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkelde BMW ook al zo'n Neue Klasse. Werd het tijd voor een nieuwe revolutie?

,,Jazeker. We beginnen met een compleet nieuwe architectuur aan een heel nieuw tijdperk. Net als destijds gaan we het complete modelaanbod vernieuwen. We ontwikkelen een elektrische architectuur waar alle modellen de komende jaren op gebaseerd zullen zijn. Het streven is uiteindelijk een volledig circulaire auto, gebouwd uit hergebruikte materialen. Straks houden we er bij de inkoop van materialen en productie al rekening mee dat aan het einde van zijn levenscyclus alles weer voor hergebruik geschikt is.’’

Maar het duurt wel nog even, want het eerste model van die Neue Klasse gaan we pas in 2025 zien?

,,Klopt. In onze nieuwe fabriek in Hongarije zullen we tegen die tijd de nieuwe 3-serie produceren. Officieel willen we nog niet zeggen welke auto straks de primeur krijgt. Wel dat het om een auto gaat die we in grote aantallen verkopen.’’

Er wordt veel verwacht van de nieuwe solid-state batterij: die wordt kleiner, lichter en kan meer energie bevatten. Wanneer zullen BMW’s daarmee uitgerust zijn?

,,BMW investeert niet voor niets in die solid-state batterijen en er wordt nu significant vooruitgang geboekt in de ontwikkeling. Binnen enkele jaren zullen we een conceptauto presenteren die de capaciteiten van deze nieuwe technologie laat zien. Maar een exacte datum kan ik niet noemen. Het ontwikkelen van nieuwe batterijtechnologie kost zomaar tien jaar. Op dit moment zitten we ongeveer op de helft. Het wordt dus de volgende generatie, na de huidige lithium-ion batterijen.’’

Wie is Frank Weber? Volledig scherm Frank Weber, topman van BMW. © RV Frank Weber (Wiesbaden, 1966) is sinds twee jaar de hoogste baas van BMW op het gebied van technologie en ontwikkeling. Hij is lid van de raad van bestuur. Weber studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universität Darmstadt. Eerder werkte hij voor General Motors en Opel. In 2011 maakte hij de overstap naar BMW.

