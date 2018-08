Toyota Auris (2006-2013): compacte familiewagen

De Toyota Auris is een van de meest gezochte occasions. Waar moet je op letten als je deze gebruikte Toyota koopt?

Aankoopadvies Toyota Auris, 2006 – 2013 (E150)

• Het batterijpakket van de Auris Hybrid is erg prijzig, zo’n 1.750 euro. Dit geldt alleen bij extreme kilometerstanden van meer dan 500.000 km. De capaciteit neemt dan wat af. Overigens is het verder niet schadelijk voor de auto, hooguit wordt de Auris Hybrid iets minder zuinig.

• De waterpomp moet vaker dan normaal worden vervangen. In principe bij elke 100.000 km. Controleer of dit ook is gebeurd.

• Het opgegeven verbruik van 1 op 26 is in de praktijk niet haalbaar. Bij normaal gebruik is 1 op 17 een realistischer cijfer en voor een dergelijke auto een keurige waarde.

• De sequentiële transmissie schakelt niet al te best. De bak is traag, hakerig en maakt veel geluid. Kwalitatief zijn er overigens geen problemen mee.

• De remmen voor kunnen nogal piepen. Ze werken wel, maar prettig is het niet.

• Controleer of de koppeling goed aanpakt, deze kan sneller dan normaal slip vertonen. Zet hem in een versnelling en geef vol gas. Als de motor toeren gaat maken, maar de auto niet evenredig accelereert, moet deze worden vervangen.

• De 2.2 dieselmotor is enorm krachtig, maar ook erg gevoelig voor storingen. Er kan namelijk olie in de verbrandingskamer terechtkomen via de turbocompressor, waardoor de auto behoorlijke schade kan oplopen.

• De sensor voor het roetfilter bij de dieselmotoren kan storingen vertonen. Het roetfilter dient regelmatig gereinigd te worden en de sensor moet dat eigenlijk aangeven. Dat gebeurt te pas en te onpas, ook als het filter net gereinigd is. Het nadeel is dat de auto op een noodmodus overgaat, terwijl er niets aan de hand is.

• De Auris is relatief hoog en het onderstel is zacht afgestemd. Zeker de varianten met torsie as zijn behoorlijk zijwindgevoelig, zeker op hogere snelheid. De hybride rijdt aanmerkelijk beter.

• De handremkabels zijn niet al te best. Dit kun je eenvoudig testen door op een afgelegen weg te proberen om langzaam te accelereren met de handrem aangetrokken.

Aanbod en prijzen

Het grootste aanbod aan Auris-occasions is te vinden onder de hybrides; dieselmotoren en benzinemotoren zijn minder goed vertegenwoordigd. Auris rijden kan al vanaf zo’n 4.000 euro. Dan heb je een diesel met veel kilometers uit 2007. De hybrides beginnen vanaf zo’n 7 mille. De duurste Auris E150 op Autotrack kost zo’n 14 mille. Dat zijn modellen uit 2012 en 2013, met zeer weinig kilometers.

Qua opties is de Auris niet de meest luxueuze auto. Leren bekleding, stoelverwarming en een panoramadak waren wel degelijk mogelijk, maar dat zie je zelden bij een Auris. Met de functionele opties zit het dan wel weer snor: navigatie, climate control en parkeersensoren komen vaak voor. Van de Toyota Auris E150 zijn er in Nederland meer dan 23.000 stuks verkocht. De eerste drie jaar waren het voornamelijk benzinevarianten en diesels, daarna koos bijna iedereen voor de hybride. Alle hybrides zijn uitgerust met een CVT-automaat.

Profiel

Hoe volg je een verkooptopper als de Toyota Corolla op? Wereldwijd was dat de bestverkochte personenauto, dus een met een opvolger moest Toyota zorgvuldig te werk gaan. Met de Auris probeerde Toyota het design wat meer schwung te geven ten opzichte van de wel erg behoudende Corolla. In 2006 toonde Toyota alvast de Auris Space Concept om te wennen aan het nieuwe design.

De Auris van de eerste generatie (fabriekscode: E150) kwam in 2007 op de markt. De Auris kon geleverd worden als drie- en vijfdeurs hatchback. Er was ook een sedan-variant, maar die behield de naam Corolla. Om het nog verwarrender te maken: buiten Europa heette de Auris gewoon Corolla.

Hoewel alle Aurissen er hetzelfde uitzien, zijn er in technisch opzicht behoorlijk grote verschillen. Motorisch gezien was er keuze uit twee benzinemotoren (1.4 en 1.6) en drie diesels (1.4, 2.0 en 2.2). Een volautomaat was nooit leverbaar, wel een sequentieel te bedienen handbak, enkel op de 1.6 benzine en 1.4 diesel. Ondersteltechnisch was er ook verschil. De duurdere varianten van de Auris hadden een onafhankelijke achterwielophanging en de goedkopere een torsieas. De Auris kreeg in 2010 een geslaagde facelift.

In 2009 komt er nog een variant bij: de Auris Hybrid. Deze Auris combineert een Atkinson-cycle benzinemotor met een elektrische motor. Dankzij de bijtellingsregels die toen golden was de Auris Hybrid enorm populair. Sinds de introductie van die varianten werd de Auris met benzinemotor of dieselmotor totaal niet verkocht. Ook niet populair zijn de driedeurs uitvoeringen. Aanvankelijk kon je elke Auris als driedeurs krijgen, na de facelift waren enkele de 1.4 en 1.6 benzinemotor leverbaar.