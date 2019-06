Toyota en Hyundai stoppen levering waterstofauto in Noorwegen na explosie vulstation

De explosie vond afgelopen maandag plaats op het Uno X-waterstoftankstation in de Noorse stad Sandvika, schreef Dagbladet. Twee automobilisten raakten lichtgewond, mede doordat de explosie hun airbags deed afgaan. De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Het is te vroeg om te bepalen of het gaat om een menselijke fout, een fabricagefout of een ontwerpprobleem.



Waterstofleverancier Nel Hydrogen heeft uit voorzorg besloten om ook meerdere andere tankstations in hun netwerk tijdelijk te sluiten. Vanwege die sluiting hebben Toyota en Hyundai aangekondigd tijdelijk de levering van waterstofauto’s op te schorten. Eigenaren van waterstofauto’s kunnen aanspraak maken op vervangend vervoer. De maatregel geldt voorlopig alleen voor Noorwegen.