Toyota houdt woord en geeft held met gesmolten pick-up nieuw exemplaar

De Tundra zag er na de ritten door het inferno uit als een marshmallow, zoals Pierce op Instagram in schrijft, maar voorkwam wel dat de inzittenden van de auto werden geroosterd. Op een gegeven moment strandde Pierce met zijn auto en vreesde hij dat hij zou sterven. Maar plotseling dook uit het niets dook een shovel op die een vluchtweg creëerde.

Net als veel inwoners van het dorp Paradise werd niet alleen zijn auto, maar ook zijn huis verteerd door de vlammen. Pierce is nog steeds dakloos, maar een nieuwe auto heeft hij wel, want nog geen week na zijn heldendaad hield de Japanse fabrikant woord en overhandigde Pierce de sleutels van zijn nieuwe Tundra. De aangebrande Tundra komt waarschijnlijk in het Toyota-museum te staan.