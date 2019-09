Toyota RAV4 faalt bij elandtest volgens Zweeds autoblad

videoDe Toyota RAV4 is een stijlvolle, comfortabele en capabele cross-over. Maar perfect is de auto niet, zo concludeerde het Zweedse autoblad Teknikens Varld . Twee exemplaren faalden bij de zogeheten elandtest. Toyota ontkent.

De elandtest is een voorgeschreven uitwijkprocedure bij een snelheid van rond de 70 km/u. De test is ontwikkeld om een snelle manoeuvre te kunnen maken wanneer bijvoorbeeld een dier plotseling opduikt voor de auto. In de jaren 90 faalde de eerste generatie A-Klasse bij de test. De auto ging over de kop en Mercedes moest miljoenen uittrekken om alle exemplaren te voorzien van het stabiliteitssysteem ESP. Ook later zijn er auto's geweest die de test niet haalden. Hetzij doordat ze omrolden, of doordat ze buiten de pylonnen terechtkwamen.

Een van die auto's was in 2007 de Toyota Hilux pick-up. Bij een snelheid van 57 km/u dreigde de auto al te kantelen. De test resulteerde in een verkoopstop voor de Hilux, waarna het Japanse merk de auto voorzag van 16 inch-wielen om de grip te verbeteren. De nu geteste RAV4 vertoonde bij een snelheid van 68 km/u gevaarlijk gedrag, aldus de testers. ‘Het ESP-systeem reageert niet goed en de auto begint te stuiteren op de buitenste wielen', zo luidt de conclusie van de testers, die voor de zekerheid twee verschillende exemplaren inzetten bij de tests.