Toyota vervangt gesmolten auto nadat held ziekenhuis evacueerde

Allyn Pierce plaatste een foto op Instagram van zijn Toyota Tundra met aan beide kanten brandplekken en gesmolten koplampen en achterlichten. Het onderschrift luidde: ‘dank aan de brandweerlieden, de politie en andere medewerkers voor het werk dat we allemaal hebben gedaan om het ziekenhuis geëvacueerd te krijgen en onze patiënten in veiligheid te brengen.’

De held reed twee keer met zijn pick-up door de vuurzee om patiënten uit het brandende ziekenhuis te evacueren en in veiligheid te brengen. De Tundra ziet eruit als een marshmallow, zoals Pierce in zijn post schrijft, maar voorkwam wel dat de inzittenden van de auto werden geroosterd.

Op een gegeven moment strandde Pierce met zijn auto en vreesde hij dat hij zou sterven. Hij zette naar eigen zeggen het nummer ‘In Your Eyes’ van Peter Gabriel op en nam een ​​afscheidsboodschap op voor zijn familie. Gelukkig hoefde deze niet te worden verzonden, want uit het niets dook een shovel op die een vluchtweg creëerde.

Californië beleeft een van de ergste branden in zijn geschiedenis, met alleen al 42 doden in Paradise City, waar Allyn Pierce woont. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. De branden zorgen voor apocalyptische scènes door de enorme droogte en de harde wind. Voor Toyota is de gift van een nieuwe Tundra goede reclame. Het merk overweegt om de auto tentoon te stellen. De Toyota Tundra wordt in Europa niet verkocht.