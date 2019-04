Toyota Yaris (2011 - heden): betrouwbaar en veelzijdig

Aankoopadvies Toyota Yaris (XP130, 2011 - heden)

• Hoewel de Yaris een nog zeer jonge auto is, kan deze last hebben van roest bij de kentekenplaat achter. Water en vuil kan zich daar een beetje ophopen.

• In zeldzame gevallen lijkt het alsof de ontsteking niet altijd perfect verloopt, waarbij de motor een beetje kan horten en stoten. Opnieuw starten verhelpt het meestal.

• Niet een defect, maar wel een ontwerpmisser is het dashboard. De bovenkant bestaat uit hard plastic, dat nogal hevig reflecteert in de vooruit. Een kleedje eroverheen doet wonderen.

• Er is een terugroepactie geweest voor een mogelijk lek bij de remleidingen.

• Tevens is er een terugroepactie geweest voor een mogelijke falen van de stuurbekrachtiging.

• In het geval van de diesels: die zijn voorzien van een partikelfilter. Deze kunnen problemen hebben met de regeneratie en verstopt raken. Dit komt met name voor bij diesels waarmee veel korte afstanden zijn gereden.

• Sommige Yarissen van deze generatie zijn uitgerust met een af-fabriek navigatiesysteem. Test deze uit door een paar adressen in te voeren en te kijken of alles soepel werkt. Als het niet werkt zoals je mag verwachten, moet je even naar de Toyota-dealer voor een update.

• Niet zozeer een defect, dan wel een punt om in het achterhoofd te houden: de Yaris is niet erg zuinig, zeker niet in vergelijking met de concurrentie.

Aanbod en prijzen

Deze generatie Toyota Yaris is erg populair op AutoTrack.nl, er staan er momenteel zo’n 1350 te koop. Daarvan hebben de meeste vijf deuren, een kleine minderheid is driedeurs. Diesel is zo mogelijk nog schaarser. De rest van de Yarissen neemt genoegen met benzine.

Hybride-aandrijving, een paradepaardje van Toyota, is wel erg populair in het aanbod: de meeste exemplaren hebben een aandrijflijn bestaande uit een verbrandingsmotor en elektromotor.

Alle Toyota Yarissen zijn uitgerust met stuurbekrachtiging. De meeste exemplaren zijn uitgerust met airconditioning. De goedkoopste Toyota Yarissen van deze generatie vind je vanaf zo’n 5.500 euro. Voor dat geld krijg je een kaal uitgerust exemplaar met 1.0 benzinemotor en een relatief hoge kilometerstand, meer dan 200.000 km is geen uitzondering voor deze auto.

De duurste exemplaren zijn 50.000 euro. Voor dat geld heb je wel een heel erg exclusieve auto tot je beschikking. Dat zijn namelijk de zeer zeldzame en snelle Yarissen in ‘GRMN’-uitvoering. Kijken we iets verder naar de meer gangbare versies, dan zijn de duurste exemplaren van de Yaris te vinden voor zo’n 25 mille. Dat zijn zonder uitzondering zeer luxe uitgeruste exemplaren met hybride aandrijving van hooguit een jaar oud met een zeer lage kilometerstand.

Profiel

De Toyota Yaris werd destijds ontworpen met Europa in het achterhoofd. De auto was de opvolger van de Starlet en moest jonger, hipper en dynamischer zijn. Sinds de komst van de Yaris heeft de Nederlandse Toyota-importeur nooit stil hoeven zitten. Zelfs in het slechtste jaar aller tijden werden er meer dan 4.500 van verkocht. De ‘XP130’-generatie is de derde generatie Toyota Yaris.

Deze Yaris kwam in 2011 op de markt. Aanvankelijk was er keuze uit een drie- en vijfdeurs carrosserie, net als bij de voorgaande generaties. De Yaris-klant had drie opties qua motor: twee op benzine en een diesel. De instapmotor was een 1.0 driecilinder met 69 pk en 93 Nm. Dit blok is een oude bekende, het is de (van origine Daihatsu-) motor die ook te vinden is in de Toyota Aygo. Mocht dat niet voldoende zijn, dan was er ook keuze voor een 1.3 viercilinder met 99 pk en 125 Nm.

Ook was er een dieselmotor beschikbaar, de 1.4 D4-D. Deze viercilinder turbodiesel met commonrail injectie was goed voor 90 pk en 205 Nm. De 1.0 motor had standaard een vijfbak, de 1.3 had een zesbak, net als de diesel. In 2012 voegt Toyota een hele belangrijke versie toe aan het gamma, de Yaris Hybrid. Deze heeft een 1.5 viercilinder gecombineerd met een elektromotor. Het totale systeemvermogen bedraagt 100 pk en is gekoppeld aan een CVT-automaat.

Er zijn twee facelifts geweest van de Yaris XP130. De eerste kwam in 2014. Bij deze opfrisbeurt werd met name de neus van de auto aangepakt. Die was conform het nieuwe familiegezicht van Toyota, met een groter log en platte grille en stoerdere bumpers.

In 2017 werd de Yaris andermaal voorzien van een facelift. De neus werd wederom iets strakgetrokken, maar het duidelijkste uiterlijke kenmerk is de achterkant, waarbij de achterlichten compleet nieuw zijn en doorlopen in de kofferklep. In 2018 introduceert Toyota een zeer speciale Yaris, de GRMN. Deze snelle uitvoering wordt in zeer beperkte aantallen gebouwd voor een zeer hoge prijs.