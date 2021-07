Trainer van omgekomen voetbalbroertjes deelt verdrietig verhaal: 'Waarom dit mooie gezin!’

steunbetuigingenHet trieste overlijden van de voetballende broertjes Isay (18) en Noah (16) slaat in IJsselstein en elders in het land in als een bom. Op sociale media is het aantal steunbetuigingen voor de geliefde tieners amper meer bij te houden. Chris Jansen van Jorksveld, voormalig jeugdtrainer bij IJFC in IJsselstein en een goede bekende van het gezin, schrijft in een indrukwekkend bericht het verdriet van zich af. ‘De tranen vloeien. Waarom dit mooie gezin!’

Het drama met de goedlachse broertjes Gesser gebeurde gisteravond in IJsselstein. Een personenauto, waarin de tieners zaten, raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. De bestuurder van het taxibusje is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij was fysiek in orde.

Een paar uur na de aanrijding kwamen er bij Chris Jansen van Jorksveld verontrustende signalen binnen. ‘Je hoopt altijd dat iedereen die je kent veilig is. Maar helaas was dit niet het geval’, schrijft de voormalig trainer van Isay (18) in een relaas op Facebook, waaruit deze site met toestemming mag citeren.

Handje na training

Bij voetbalclub IJFC in IJsselstein kent zo’n beetje iedereen het gezin Gesser, schrijft Jansen van Jorksveld. Noah, waar iedereen bij IJFC trots naar keek, gold volgens hem als een groot talent voor De Toekomst, de thuisbasis van Jong Ajax. ‘Met een schuin oog volg je z’n jongen, want ja hij is toch altijd nog IJFC’er. En waarbij je als IJFC’er toch denkt ‘hopelijk haalt hij Ajax 1', en wat was hij toch goed onderweg!’

Zijn grotere broer Isay veroverde met zijn enthousiasme en vriendelijkheid eveneens alle harten bij de Utrechtse amateurclub. ‘Isay was een van de spelers die naast talent voor voetbal ook iets anders bezat. Hij en ook Noah hadden al snel manieren, bij aanvang van de training een handje na de training een bedankje. En je kon al snel met Isay inhoudelijk praten over voetballen. Dit had natuurlijk alles te maken mijn zijn ouders en op voetbal gebied met zijn vader.’

Quote Vervolgens app ik Perry (de vader van het gezin, red.) en is zijn antwoord ‘sorry Chris’. En dan weet je genoeg. Waarom dit mooie gezin! Chris Jansen van Jorksveld, voormalig jeugdtrainer bij IJFC in IJsselstein

Kanker vastgesteld

Na verloop van tijd besloten Isay en Noah hun voetballende carrière elders voort te zetten. Later kwam Isay toch weer terug, tot grote vreugde van zijn trainer. ‘Helaas had hij dat jaar ervoor een ongelukje gehad met zijn oog waardoor zijn zicht aan één kant beperkt was, maar het vervelendste kwam nog toen bij hem de vervelende ziekte kanker werd geconstateerd. Voor mij als trainer is dit al een van de ergste berichten die je krijgt. Iedere speler is altijd voor mij als een kind geweest.’

Isay en Noach betekenen veel voor Jansen van Jorksveld, de voormalig trainer raakte gisteravond dan ook in grote paniek toen de eerste ‘vreselijke geruchten’ binnenkwamen. ‘Vervolgens krijg ik een telefoontje waarin een oud-speler mij belt, omdat ik zoveel emotie had op het moment dat Isay ziek werd. Vervolgens app ik Perry (de vader van het gezin, red.) en is zijn antwoord ‘sorry Chris’. En dan weet je genoeg. Waarom dit mooie gezin!’, vraagt de ex-trainer zich radeloos af.

Voetbalvereniging VVIJ, waar de 18-jarige Isay komend seizoen de overstap zou maken naar de senioren, is op dezelfde wijze ontdaan door de gebeurtenissen. ‘Isay was een leuke, vrolijke jongen die altijd klaar stond voor zijn teammaten. Hij karakteriseert zich als een harde werker en iemand die de mouwen op stroopt en voorop in de strijd gaat. De energie die hij gaf is een voorbeeld voor velen! Het zal een groot gemis zijn om zijn glimlach niet meer op het sportpark te zien.’

Afscheid

Ondanks het immense verdriet, zijn leden van voetbalclub IJFC in IJsselstein vastberaden om de getalenteerde broertjes een waardig afscheid te geven. ‘We zijn een team. Net zoals we dat twee jaar geleden ook deden toen Isay ziek was, gaan we dit nu ook als team doen. De jongens onder 19 waarvan Isay deel uitmaakte zal er als team zijn, met elkaar en voor elkaar en voor de familie. Wij zullen in samenspraak met Perry en Angela er staan als dit gewenst is en zullen deze lieve en talentvolle jongens een waardig afscheid geven’, klinkt het vastbesloten.

Bij de oefenduels van Ajax 1 en Jong Ajax wordt vanmiddag stil gestaan bij het ‘vreselijke nieuws‘, meldt Ajax. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de wedstrijden van start gaan en de spelers van Ajax dragen rouwbanden. Daarnaast zullen op sportcomplex de Toekomst de vlaggen halfstok worden gehangen. ,,Ajax is diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. De club wenst de naasten alle sterkte bij het verwerken van dit onmetelijke verlies”, schrijft de club op de website.

