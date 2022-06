Trajectcontrole beboet vanaf zondag ook bij 70 km/u tijdens werkzaamheden

RECHTSZAAK Verkeersru­zie escaleert, maar reed Mohammed K. écht vol in op een fietser? ‘Hij bleef maar schreeuwen’

Een verkeersruzie in Haarwijk in Gorinchem is volledig uit de hand gelopen. Een fietser sprak een automobilist aan op een verkeersfout, waarna de twee het met elkaar aan de stok kregen. Maar wie was er nou agressief? En reed bestuurder Mohammed K. vol met zijn wagen in op het slachtoffer? Over die vragen boog de politierechter zich woensdag.

