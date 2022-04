Tsjechische miljardair die met 417 km/u over Autobahn raasde gaat vrijuit

met videoDe Tsjechische miljardair Radim Passer (58) mag dan met 417 kilometer per uur over een Duitse snelweg zijn geraasd, een strafbaar feit is dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Stendhal (Saksen-Anhalt) niet.

Tegen de Bugatti-rijder, die begin dit jaar op sociale media viral ging met een spraakmakende video van zijn snelheidsrecord, werd daarna een onderzoek geopend op verdenking van een verboden race met een motorvoertuig, ook al waren er geen andere deelnemers. Een solorace is volgens het Duitse Wetboek van Strafrecht ook strafbaar als de bestuurder ‘zich met onaangepaste snelheid, schromelijk in strijd met het verkeersgedrag en roekeloos voortbeweegt om een zo hoog mogelijke snelheid te bereiken’.

Aan geen van die drie voorwaarden is voldaan, concludeert het OM na onderzoek. ,,Op het bewuste traject van de snelweg A2 (Berlijn-Hannover) geldt geen maximumsnelheid dus er is geen snelheidslimiet overschreden”, lichtte officier van justitie Thomas Kramer vrijdag toe tegenover de Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), de openbare omroep van de deelstaten Saksen-Anhalt, Saksen en Thüringen. ,,De wetgever zou hier tegenmaatregelen moeten nemen, dat is niet onze taak”, aldus Kramer.

Beste omstandigheden

Radim Passer filmde tijdens zijn ‘privérace’ de snelheidsmeter die van zo’n 45 kilometer per uur opliep naar maar liefst 417 kilometer per uur, sneller dan Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1. Volgens de Duitse verkeersregels mag je alleen zo hard rijden als het zicht, de weersomstandigheden en de persoonlijke vaardigheden van de chauffeur en eigenschappen van het voertuig dat toelaten.

In de video is volgens de officier geen spoor van roekeloos rijgedrag te herkennen. ,,De verkeersomstandigheden waren zeer goed gelet op de gekozen route, het vroege tijdstip en het zicht.’’ Daarnaast is de auto, een Bugatti Chiron, volgens hem ontworpen om met zulke hoge snelheden te rijden.

Vanuit het oogpunt van het OM is tijdens de actie ook niemand in gevaar gebracht. ,,Op de video zijn geen andere voertuigen te zien’’, aldus Kramer. De bestuurder kan volgens hem niet worden beschuldigd van roekeloosheid omdat hij het beste tijdstip en de beste weers- en wegomstandigheden heeft gekozen. De zaak is vandaag dan ook geseponeerd.

Tien aangiftes

Na publicatie van de video op sociale media kwamen er volgens de officier van justitie tien aangiftes binnen tegen de zakenman uit Praag. Het filmpje, dat volgens Kramer niet op echtheid werd gecontroleerd, zou zijn gemaakt in juli 2021. Het is inmiddels bijna elf miljoen keer bekeken op YouTube.

De Bugatti Chiron waarmee Passer reed, beschikt dankzij een 8,0-liter W16-motor met vier turbo’s over 1.500 pk en 1.600 Nm. De auto sprint in slechts 2,3 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 420 km/u.

De Tsjech bereidde zijn actie goed voor. Hij koos voor een kaarsrecht stuk driebaansweg op de A2 bij Wittenberg. De weg loopt daar heel licht naar beneden, waardoor je goed kunt zien hoe druk het verderop is. Ook liet hij zich op de hoogte houden via mannen die op viaducten op de uitkijk stonden en reed hij het stuk eerst een keer op normale snelheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Volledig scherm De Tsjechische miljardair Radim Passer tijdens de solorace met zijn Bugatti Chiron. © Videostill