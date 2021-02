Twee dagen oude hybride auto vliegt in brand na ontploffing tijdens het rijden

VIDEO Hyundai vervangt autowielen door ‘poten’ in voertuig dat ‘overal kan komen’

10 februari Hyundai ontwikkelt een opzienbarend voertuig dat zonder hulp van mensen overal kan komen. Het is bedoeld om pakketjes te bezorgen in onherbergzame gebieden of om rampgebieden te verkennen, bijvoorbeeld na een aardbeving. Maar Hyundai heeft ook expedities op de maan of andere planeten in het vizier.