Tweede ambulancebus ingezet: ook in de tweede golf van het virus blijkt groepsvervoer van coronapatiënten hard nodig

Ook de Limburgse ziekenhuizen zetten vanaf vandaag, in samenwerking met de regionale ambulancediensten, een speciale ambulancebus in om coronapatiënten vanuit heel Nederland over te plaatsen naar de eigen regio. Bij de eerste golf van het coronavirus kwam alleen de ambulancebus uit het noorden van het land in actie.

Nederland telt vanaf vandaag twee ambulancebussen. Met het groepsvervoer van coronapatiënten worden ziekenhuizen waar de druk momenteel het hoogst is, extra ontlast. Met een ambulancebus kunnen zes patiënten tegelijkertijd worden vervoerd. Vanochtend vertrok de nieuwe bus vanuit Limburg richting de Randstad. ,,Een handreiking naar onze collega’s in andere ziekenhuizen.’' In de loop van de middag worden de eerste patiënten in het Maastricht UMC+ verwacht.

,,Het is niet alleen voor ons elke dag een uitdaging, maar natuurlijk brengt een overplaatsing, ver van huis, ook voor patiënten spanning met zich mee’', zegt Helen Mertens, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Limburg.

Touringcar

Ook de Limburgse ambulancebus beschikt over alle medische apparatuur en andere voorzieningen om de patiënten onderweg te kunnen behandelen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Limburg wil de omgebouwde touringcar de komende tijd vaker gaan inzetten om meerdere patiënten tegelijk over te plaatsen.

Met deze bus kunnen alleen patiënten worden vervoerd die op een verpleegafdeling zijn opgenomen. Voor het verplaatsen van mensen die op de intensive care liggen, worden zogeheten MICU’s ingezet, mobiele intensive care units. In de Limburgse ambulancebus is wel de nodige medische apparatuur ingebouwd, zodat patiënten liggend vervoerd kunnen worden en bijvoorbeeld extra zuurstof toegediend kunnen krijgen.

Lijnbus

De Limburgse ambulancebus is minder geavanceerd dan de bus die eerder dit jaar in actie kwam. Die is volledig in de stijl van een ambulance uitgevoerd, inclusief blauwe knipperlichten en een sirene. Die bus, van de noordelijke RAV’s (Regionale Ambulancevoorzieningen), is in 2016 geleverd door de firma Visser in Leeuwarden, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de bouw van ambulances. Het betreft een uit 2003 stammende, omgebouwde lijnbus (type Van Hool A330) die vroeger dienst deed in het openbaar vervoer.

Deze bus was oorspronkelijk bedoeld om bij een calamiteit razendsnel zes mobiele behandelplaatsen tegelijk ter plekke te krijgen. Op het dak zijn airco’s en zonnepanelen geplaatst. En achterin de bus is een centrale computer ingebouwd die alle zes de behandelplekken tegelijk kan monitoren.

Vanaf ‘code 10'

De bus van de noordelijke RAV's wordt normaliter volgens de richtlijnen van de ambulancezorg ingezet vanaf code 10, oftewel bij incidenten met een verwacht aantal slachtoffers van tien of meer. De bus staat altijd paraat op Groningen Airport Eelde. Het is geen toeval dat juist de hulpverleners in het noorden van het land over een dergelijk voertuig beschikken. Er bestaan landelijke richtlijnen om bij een calamiteit binnen een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid slachtoffers te kunnen behandelen en naar ziekenhuizen te kunnen vervoeren. Maar het noorden van het land kent over het algemeen grotere rijafstanden en heeft relatief minder beddencapaciteit in ziekenhuizen.

Volledig scherm Een patiënt wordt uit de speciale ambulancebus gehaald, die met zes coronapatiënten naar academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ is gereden. De patiënten zijn afkomstig uit Rotterdam. © ANP

Volledig scherm Het interieur van de tweede ambulancebus: een omgebouwde touringcar. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Limburg wil hem de komende tijd vaker gaan inzetten om meerdere patiënten tegelijk over te plaatsen. © ANP

Volledig scherm De ambulancebus van de noordelijke provincies kwam begin dit jaar al in actie. Hier arriveert hij bij het UMCG in Groningen. Dit is een omgebouwde lijndienst uit het openbaar vervoer. © DvhN

