Tweedehandsauto kopen in Duitsland? Hier zijn ze het goedkoopst

Veel Nederlanders kopen een tweedehandsauto in Duitsland omdat de prijzen daar aanzienlijk lager liggen. Maar ook daar zijn er veel regionale verschillen, in sommige deelstaten zijn gebruikte auto's tot meer dan 15 procent goedkoper dan het landelijk gemiddelde.

Het vinden van een geschikte auto kun je het beste doen via Mobile.de. Dat is de grootste tweedehandsautowebsite van Duitsland. Behalve zoeken op zaken als merk, model, motorinhoud en brandstofsoort, kun je ook kiezen in welk deel van Duitsland je je toekomstige auto hoopt te vinden.

Dat is handig, want in financieel beter bedeelde regio's als München of Hamburg betaal je gemiddeld een hogere prijs voor een occasion dan in regio’s met lage inkomens. Het goede nieuws voor Nederlanders is dat ook de grensregio en bijvoorbeeld het niet al te ver gelegen Eiffelgebergte daar ook deel van uitmaken. Soms is het ook de moeite waard om verder te reizen om een voertuig te inspecteren als de uiteindelijke prijsbesparing groter is dan de kosten van die reis.

Gemiddelde occasionprijs Duitsland

Hoewel er in dure steden meer dure auto’s worden verkocht - wat het prijsniveau opdrijft - speelt de lokale koopkracht ook een grote rol in de gemiddelde verkoopprijzen. Het Duitse opinieblad Focus analyseerde de steden en regio’s met de laagste gemiddelde prijzen.

In juli 2023 werden op mobile.de 1.327.282 gebruikte auto’s te koop aangeboden voor een gemiddelde prijs van 29.366 euro. De duurste deelstaat om een auto te kopen is Hamburg. De gemiddelde prijs die daar in juli werd betaald was 33.211 euro, dat is 13 procent boven het landelijk gemiddelde. Een jaar geleden hoefden kopers hier nog bijna 4000 euro minder te betalen voor een gebruikte auto (29.559 euro). Ook in de deelstaten Bremen (plus 12,5 procent) en Berlijn (plus 11,9 procent) worden bovengemiddelde prijzen betaald.

Verschillen tussen de grote steden

Saarland, in het zuidwesten, grenzend aan Luxemburg en Frankrijk, is de goedkoopste deelstaat om een gebruikte auto te kopen. Hier lag de prijs voor een auto 15,6 procent onder het landelijk gemiddelde (25.392 euro). Ook in de grote steden zijn er duidelijke verschillen. Wanneer je puur naar de steden kijkt, komen de goedkoopste gebruikte voertuigen uit Keulen. De prijzen in juli van dit jaar lagen op gemiddeld 27.058 euro - dat is 8,5 procent goedkoper dan het nationale gemiddelde. München was het duurst met een gemiddelde prijs van 37.107 euro. In Frankfurt lagen de prijzen 16,8 procent hoger dan gemiddeld.



Er komt wel wat kijken bij het importeren van een tweedehandsauto uit Duitsland, maar nou ook weer niet zoveel dat je het niet zelf zou kunnen. Wil je toch alle rompslomp niet, dan kun je het kopen, importeren en invoeren van een occasion ook uitbesteden aan een van de vele Nederlandse bedrijfjes die zich daarmee bezighouden.