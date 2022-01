Urkers schenken Jur (35) ‘fantastische koets’ na drama: ‘Word je even stil van’

Proefrit met peperdure bolide eindigt na vijf minuten in de sloot

Een proefritje met een exclusieve Alfa Romeo in Nunspeet is vorige week uitgelopen op een catastrofe. De bestuurder raakte de controle over het stuur kwijt en eindigde in Hulshorst met de bolide in de sloot. De schade aan de auto is enorm.

18 januari