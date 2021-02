Utrecht krijgt primeur: ANWB start proef met e-bike als vervangend vervoer

Video Stunt van 'ijspiraat’ gaat mis, jeep zakt door het ijs in Friesland

15 februari Een durfal die zaterdagavond met zijn ‘Jeep’ het ijs opreed bij het Friese Gerkesklooster, heeft dat met een nat pak en de schrik moeten bekopen. Nadat de bestuurder een rondje had gereden over de bevroren vaart achter enkele woningen, zakte zijn wagen door het ijs. Dit tot vermaak van de toeschouwers, zo is te zien en te horen in een filmpje op Youtube.