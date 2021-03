Vakantiegangers opgelet: dit land verdubbelt zijn snelheidsboetes

Een groot deel van het maatregelenpakket moet in de zomer van dit jaar in werking treden, dus voor het vakantieseizoen. De boete voor zeer hard rijden wordt verhoogd van 2180 euro naar 5000 euro, meer dan een verdubbeling. In de regel moeten echter alleen extreme hardrijders en recidivisten vrezen voor de maximale boete.

Intrekken rijbewijs

Verder worden de grenswaarden voor het inleveren van het rijbewijs bij snelheidsovertredingen verlaagd met 10 kilometer. Wie meer dan 30 kilometer per uur te hard rijdt binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur buiten de bebouwde kom, is zijn rijbewijs twee weken kwijt. Bij overschrijdingen van 40 kilometer per uur in de bebouwde kom en 50 kilometer per uur daarbuiten, moet het rijbewijs vier weken worden ingeleverd. Normaal gesproken geldt deze intrekking van het rijbewijs voor buitenlanders alleen in Oostenrijk.