Van 50 naar 30 kilometer per uur in de stad: dit zijn de voor- en nadelen

In alle Nederlandse dorpen en steden gaat de maximumsnelheid omlaag. Dat is veel veiliger, maar ook een peperdure operatie. Bovendien zijn automobilisten langer onderweg. In Utrecht bijvoorbeeld ben je op sommige straten bijna dubbel zoveel tijd kwijt tijdens de avondspits. En wie gaat die nieuwe snelheden eigenlijk handhaven?