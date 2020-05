Van deze Mercedes Pininfarina is er maar een op de hele wereld. En hij staat in Goor

Eigenlijk is het een onooglijk ding, die Mercedes Pininfarina. De hoekige, ietwat verwaarloosde auto met hier en daar een roestplekje steekt schril af bij de Ferrari’s, Maserati’s, Bentley’s en Aston Martins die staan te glimmen in de showroom van Ibalo Sportscars in Goor.

Toch is deze auto de bijzonderste op dit moment in de autovoorraad van Ibalo. Want er is op de hele wereld maar een exemplaar van dit voertuig, waarmee de vooraanstaande Italiaanse carrosserieontwerper Sergio Pininfarina bemoeienis had.

Een welhaast mythische auto, in 1969 besteld door een steenrijke Nederlandse zakenman die uitgekeken was op zijn Rolls-Royce. Want wat doe je als je geld zat hebt? Juist, je belt eens in het rond, op zoek naar de ultieme, gepersonaliseerde auto. De Mercedes 300 SEL 6.3, dat moest hem worden. Een beetje saai misschien, maar daar viel wel wat aan te doen.

Volledig scherm Roel Jochems is een jaar geleden een autobedrijf in bijzondere auto’s begonnen (Ibalo). De meest bijzondere auto die hij heeft is een Mercedes Pininfarina 300 SEL 6.3. Hier is er maar een van op de wereld. © Emiel Muijderman

Niemand minder dan carrosserieontwerper Sergio Pininfarina in Turijn - hij ontwierp bijvoorbeeld ook de Ferrari Testarossa - kreeg de opdracht de Mercedes speciaal voor deze zakenman in een nieuw jasje te gieten.

En zo kon het gebeuren dat de auto op papier het beste van twee werelden had: de Duitse degelijkheid van Mercedes met de Italiaanse flair van Pininfarina. Prijskaartje onder aan de streep: 400.000 gulden. In die tijd had hij daarvoor acht Rolls-Royces kunnen kopen. Of 83 Volkswagen kevers. Naar de huidige tijd vertaald, rekening houdend met inflatie, betaalde hij 854.000 euro.

Opdrachtgever onbekend

Volledig scherm Duitse degelijkheid van Mercedes, gecombineerd met de Italiaanse flair van Pininfarina. Een wonderlijke combinatie in de wereld van de classics © Emiel Muijderman Anno 2020 is nog steeds niet bekend wie de vermogende ondernemer was, die deze auto bestelde. Een Nederlandse zakenman, die graag in de anonimiteit wilde blijven, zoveel weten we er van. Lang werd gedacht dat het Freddy Heineken was.



Wat we ook weten, of denken te weten volgens de vele artikelen op internet die gewijd zijn aan deze bolide, is dat de voormalige eigenaar teleurgesteld was in de prestaties van de auto. De wagen zou in het echt lang niet zo elegant zijn als de tekeningen suggereerden.

Wagenziek

Daarnaast klaagde zijn vrouw dat ze er wagenziek van werd. Vermoedelijk veroorzaakt door de zware carrosserie in combinatie met de niet aangepaste luchtvering. Volgens andere bronnen zou ze misselijk zijn geworden door uitlaatgassen die binnen kwamen.

Hoe dan ook, de eerste eigenaar had redenen om de wagen van de hand te doen, met slechts 63.000 kilometer op de teller. Hij viel terug op de vertrouwde Rolls-Royce Silver Shadow.

Volledig scherm Roel Jochems in de bijzondere oldtimer. © Emiel Muijderman

Tweede eigenaar

De tweede eigenaar, een autohandelaar uit Maastricht, kocht de auto. Een buitenkansje, meende hij, al vond zijn vriendin het de lelijkste auto aller tijden. Van verkopen wilde hij niets weten. Tot hij onlangs overleed.

Quote Toen we de auto aantroffen, was hij een beetje zielig. Stilstand doet geen enkele auto goed Roel Jochems, Ibalo Sportscars

En toen kwam Roel Jochems van Ibalo Sportscars in beeld. „Toen wij de auto aantroffen was hij een beetje ‘zielig’. Hij hing nagenoeg met de achterbumper op de grond. Deze Mercedes was zwaar toe aan onderhoud. Maar het verbazingwekkende was: sleutel in het contact… en lopen. Jaren stilgestaan. Dat geloof je toch niet?”, zegt Jochems. „De onderhandelingen over de prijs waren niet gemakkelijk, maar het is ons gelukt. En nu staat hij hier, in Goor. En nee, ik ga niet zeggen wat wij ervoor hebben betaald.”

Contacten bij Pininfarina

Roel Jochems wil in elk geval een poging doen de oorspronkelijke eigenaar te traceren. „Een zakenrelatie in Italië heeft goede contacten bij Pininfarina. We hopen via hem de opdrachtgever voor deze illustere Mercedes te traceren”, aldus Jochems. „Wordt vervolgd dus.”

Volledig scherm De Mercedes Pininfarina 300 SEL 6.3. uit 1969. Van deze auto is er maar een op de hele wereld. En hij staat in Goor, bij Ibalo Sportscars. © Emiel Muijderman

Opknappen

Eerste prioriteit voor Jochems is het opknappen van de bijzondere Benz. „We kijken hem motorisch na en onderzoeken wat we kunnen doen aan carrosserie en interieur zonder geweld te doen aan het oorspronkelijke ontwerp. De groene bekleding bijvoorbeeld is een touch van Pininfarina himself. Daar moet je niet aan willen zitten.”

En dan? Wie koopt nu zo’n auto? „Een verzamelaar allicht. We hebben de auto nog niet eens gepost op onze website, al wel op Facebook. En nu al komen er reacties, onder meer van een verzamelaar uit Italië. Wat de auto gaat opbrengen kan ik niet zeggen. Het is wat de gek er voor geeft”, zegt Jochems.

De auto staat, als coronamaatregelen dat mogelijk maken, op het Concours d’Elegance bij Paleis Soestdijk. Dat evenement staat vooralsnog gepland voor de tweede helft van september. Thema van die tentoonstelling is 90 jaar Pininfarina.

Over Ibalo Autoverzamelaar Roel Jochems begon het bedrijf Ibalo vorig jaar in Goor, samen met monteur Wim Schouten die 30 jaar ervaring had bij een Lotusimporteur in Lochem. Ibalo legt zich toe op aan- en verkoop van ‘bijzondere auto’s’. Daarnaast voert het bedrijf onderhoudswerk uit aan alle type auto’s.