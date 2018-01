Van hier naar Tokio in bijna 20 jaar oude Subaru Forester met vijf ton op de teller

Documentairemaker Dirk Jan Roeleven en zijn partner Hester van der Vliet vatten het plan op om vanuit hun woonplaats naar Tokio te rijden. Best een klus zo’n reis, helemaal als je vervoersmiddel een zeventien jaar oude auto is die al meer dan 500.000 kilometer heeft gereden. Roeleven haalde de Japanse hoofdstad zonder noemenswaardige problemen. Zijn vervoersmiddel? Een ouwe, trouwe Subaru Forester.

Volledig scherm © Dirk Jan Roeleven

24.000 kilometer

Roeleven is nog maar net teruggekeerd op Nederlandse bodem na een reis van 24.000 kilometer. Nog niet alle indrukken - en dat zijn er veel - zijn verwerkt. Wel is hij, na zeventien weken lief en leed met zijn partner Hester in de Subaru Forester te hebben gedeeld, laaiend enthousiast. Over zijn ervaringen onderweg en de eigenschappen van de stokoude Subaru.

Volledig scherm © Dirk Jan Roeleven

'De Boswachter'

Roeleven: “Tijdens de voorbereidingen hoorden we al dat 96 procent van alle Subaru’s na tien jaar nog rondrijdt. Dat dit geen marketingpraat is, blijkt al wel uit onze Forester, want die is nog veel ouder, maar hij heeft geen klap verkeerd gegeven. Zelfs niet op de vreselijk slechte wegen in Mongolië, waar we 350 kilometer een onverhard spoor zochten om de volgende stad te bereiken. We hebben tot Vladivostok in Oost Rusland gewoon op LPG kunnen rijden, dat was ruimschoots voorhanden, daarna zijn we overgeschakeld op benzine.” De Forester, liefdevol ‘De Boswachter’ gedoopt, maakte probleemloos zijn kilometers.

Volledig scherm © Dirk Jan Roeleven

Ruitenwissers gestolen

“We zijn alles bij elkaar een keer of acht bij een Subaru-garagebedrijf geweest. Meestal om gedag te zeggen en de verbaasde garagisten een Nederlandse Subaru met meer dan een half miljoen kilometers op de teller te laten zien. Twee keer hebben we een lampje moeten vervangen in de koplampen, een keer moesten we naar de dealer voor nieuwe ruitenwissers, die waren ’s nachts gestolen. En in de Kazachstaanse hoofdstad Astana hebben we de auto een grote beurt laten geven, op advies van de uiterst gastvrije ambassadeur, die zelf ook zo’n auto had. Toen de monteur hoorde dat we door het onverharde Mongolië gingen rijden, vond hij het beter om behalve schone olie vier nieuwe schokdempers te monteren. Dat hebben we maar gedaan. Uit voorzorg, want echt nodig was het niet", aldus Roeleven.

Volledig scherm Het eindpunt is gehaald, de fabriek waar de Subaru 17 jaar geleden van de band rolde © Dirk jan Roeleven

A-technisch

Roeleven en Van der Vliet hadden vanaf dag 1 een enorm vertrouwen in de auto, ingegeven door de uitvoerige inspectie voorafgaand aan de trip bij Subaru Aalsmeer, de hotline die het stel onderhield met Jaap en Jeroen van het dealerbedrijf en de aanwezigheid van een werkplaatshandboek en wat kleine onderdelen in de kofferbak van de auto. Roeleven: “In principe ben ik a-technisch. Als het echt moet kan ik hopelijk wel een beetje sleutelen, maar mijn kennis van de techniek is gelukkig niet op de proef gesteld. Bovendien was er onderweg veel contact met Subaru-liefhebbers en Subaru-clubs die ons via Facebook volgden, zij waren altijd en overal bereid om ons te assisteren. In geval van calamiteiten hadden met hun steun ook Tokio wel gehaald.”

Aalsmeer

Het zal altijd speculeren blijven; de Forester deed wat ie moest doen: rijden. Tot aan Tokio, en zelfs verder, want Roeleven’s trip eindigde bij de Gunma Plant, de Subaru-fabriek waar de Forester 17 jaar geleden werd geproduceerd. Daar werden auto en bemanning als helden ontvangen, mede omdat zij en de trip perfect duidelijk maken waar Subaru voor staat: betrouwbaarheid, veiligheid en avontuur. Na veel plichtplegingen, handenschudden, fotosessies en interviews over de reis is de rust wedergekeerd. Roeleven en Van der Vliet zijn weer in Nederland. De Forester staat op de boot en wordt binnenkort feestelijk onthaald in de showroom van Subaru Aalsmeer.

