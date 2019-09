Vanaf morgen tanken we E10, en dat is voor (bijna) niemand een probleem

Wat is E10?

Gewone benzine waar 10 procent bio-ethanol aan is toegevoegd. Bio-ethanol wordt gemaakt van bijvoorbeeld mais. Het spul zit ook al in Euro 95 (dat officieel E5 heet, de E staat voor ethanol en het cijfer voor het percentage, 5 procent dus). Door het bio-ethanolgehalte te verdubbelen hoopt de rijksoverheid de CO2-uitstoot te beperken. Nog een voordeel: het is een hernieuwbare brandstof. E10 is te herkennen aan de ronde witte sticker met de tekst ‘E10’ op het vulpistool. De naam Euro 95 blijft gewoon. De duurdere premiumbenzines van de brandstofmerken zullen doorgaans Euro 98 E5 zijn. Om verwarring te voorkomen: Euro 95 en Euro 98 hebben niets te maken met het percentage bio-ethanol, maar verwijzen naar het octaangehalte van de benzine.

Wordt de benzine hierdoor duurder?

Dat is zeker niet de verwachting, de prijs van E10 lijkt zelfs een paar cent lager te worden door de bio-ethanol. In het buitenland waar al langer E10 verkrijgbaar is, is E10 een fractie goedkoper. Dat lijkt mooier nieuws dan het is, want door de lagere energiedichtheid rijdt een auto ook iets minder zuinig. Sigaar uit eigen doos dus.

Rijdt mijn auto even goed op E10?

Ja, bijna iedere auto rijdt even goed op E10 als op E5. Sommige oudere auto’s (vanaf zo’n 20 jaar oud) kunnen wel problemen krijgen door het hogere ethanolpercentage. Naar schatting 600.000 autobezitters moeten opletten. Eén keertje E10 tanken kan geen kwaad als je auto er niet tegen kan, maar wie vaker verkeerd tankt kan problemen krijgen met brandstofleidingen, de brandstofpomp en zelfs de motor. Ter geruststelling: uit praktijktesten bleek dat die problemen pas na 20.000 kilometer optraden.

En mijn scooter?

Dat lijkt iets problematischer. Scooterexperts raden aan om voor alle zekerheid maar de duurdere premiumbenzine te tanken. E10 kan problemen geven met rubbers en uiteindelijk lekkages veroorzaken en onderdelen in de motor kunnen gaan roesten. Goed checken bij de fabrikant of scooterhandelaar of de scooter E10 zonder problemen aankan. Ook via e10check.nl is te zien welke auto’s, motoren en scooters geschikt zijn voor E10.

Kan ik overal E10 tanken?

Ja. Sterker nog: wie Euro95 met E5 wil blijven tanken zal goed moeten zoeken. Pomphouders zijn min of meer verplicht om de nieuwe brandstof aan te bieden. En de meeste pompstations hebben twee ondergrondse tanks voor benzine: voor gewone (vanaf vandaag E10 dus) en voor de duurdere premiumbenzine. Nóg een benzinesoort aanbieden zou een enorme investering vergen.

En als mijn auto of scooter niet tegen E10 kan?

Dan zit er maar één ding op. De duurdere premiumbenzine Euro 98 tanken. Daarin zit doorgaans geen of maximaal 5 procent bio-ethanol. Maar ook dan opletten bij de pomp, want het zou kunnen dat ook aan de premium-soort 10 procent bio-ethanol is toegevoegd. Dan zit ook daar een E10-sticker op het vulpistool.