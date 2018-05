Vanaf morgen wordt de APK strenger

Bovendien wordt nog strenger op de verlichting gelet. Bij mistlampen aan de voorzijde moet de keuringsmonteur bijvoorbeeld de afstelling controleren. Hij moet trouwens voortaan ook werken met een apparaat dat LPG-, CNG of LNG- gaslekkages kan opsporen. Daarvoor kunnen keurstations een losse gaslektester gebruiken, maar ook de zogenaamde viergastester. Garagehouders mogen in elk geval niet meer volstaan met bijvoorbeeld een gaslekspray of zeepsop om lekkages zichtbaar te maken.



Voor het milieu gelden sowieso strenge eisen bij de APK. De eis voor olielekkage is aangescherpt: geen enkele vloeistof mag nog in het milieu terechtkomen, met uitzondering van vloeistoffen die tijdens normaal gebruik van het voertuig toch al in het milieu komen, zoals water (van de airco) of ruitensproeiervloeistof. Afhankelijk van de leeftijd van de auto is dit een reparatie-adviespunt of een afkeurpunt. Lekkage van het remsysteem, brandstofsysteem of de stuurbekrachtiging resulteert altijd in afkeuring.