Vandaag valt definitief het doek voor de Kever

De laatste stuiptrekking van het retromodel was een Final Edition. Daar zijn er 5.961 van gemaakt en het allerlaatste exemplaar gaat vandaag het museum in. Maar niet voordat in de Volkswagen-fabriek in het Mexicaans Puebla eerst uitgebreid met een heuse ceremonie is stilgestaan bij het definitieve einde van de Kever.

De Kever is een stijlicoon, net zoals het flesje Coca-Cola. Wie de bedenker van de Kever is, daar zal altijd discussie over bestaan. Was het de joodse ingenieur Josef Ganz? Velen gaan daar inmiddels vanuit. Feit is dat ingenieur Ferdinand Porsche het Volkswagen-project voor de nazi's leidde. In die jaren werd hij nog Kraft durch Freude (KdF) Wagen genoemd en werd hij door de nazi’s als marketinginstrument ingezet om het grote publiek te verleiden. De Kever moest de auto voor het volk worden, hij zou de massa mobiel maken en er werd zelfs een spaarsysteem bedacht om hem betaalbaar te maken. Maar voordat de Kever bij het grote publiek belandde, trok Adolf Hitler de stekker uit de autofabriek, die hij nota bene zelf met veel ceremonie had geopend. In plaats van auto's moest de fabriek ineens oorlogsvoertuigen maken en het publiek kon fluiten naar ‘de eigen auto’ die hij hen had beloofd.

Geallieerden

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de autofabriek en ook de Kever nieuw leven ingeblazen door de geallieerden. Op 27 december 1945 rolt de allereerste VW Kever van de band. Aanvankelijk lijkt geen enkel ander land geïnteresseerd in de Volkswagen met zijn oorlogsverleden. Maar de Nederlandse autohandelaar Ben Pon ziet er wel brood in. Nederland wordt in 1947 het eerste exportland voor Volkswagen en later regelt Pon ook de export van de Kever naar de VS.

Over de hele wereld wordt de Volkswagen uiteindelijk een succes. In Nederland kost hij in de beginjaren nog geen 3.000 gulden. In Europa valt in 1978 het doek voor de klassieke Kever. Hij is dan inmiddels opgevolgd door de Golf. In Mexico blijft hij tot 2003 nog in productie. Uiteindelijk zijn er meer dan 21 miljoen auto's van het origineel verkocht en daarmee is dit met de Ford T en de Toyota Corolla een van de meest verkochte auto’s ter wereld.

In 1997 verrast Volkswagen met een retroversie: de New Beetle, die vooral in de VS populair wordt. Europeanen zijn er minder van gecharmeerd. De New Beetle is technisch gebaseerd op de Golf, maar zijn design is wel degelijk een knipoog naar de klassieker. Het is dit retromodel dat vandaag uit productie gaat. Intussen blijft het de vraag of we de Kever nu inderdaad nooit meer zullen terugzien. Regelmatig gaan er geruchten dat VW hem de komende jaren toch weer in een moderne versie uit zal brengen, maar dan elektrisch.

Volledig scherm Aankomst van nieuwe Kevers bij Pon in Amersfoort © Pon's Automobielhandel

Volledig scherm De Kever op de AutoRai © Pon's Automobielhandel

Volledig scherm Net na de Tweede Wereldoorlog: de eerste Kevers worden vanuit Duitsland naar Nederland geëxporteerd © Pon's Automobielhandel

Volledig scherm Ben Pon (links) regelde ook de export van de Kever naar Amerika © Pon's Automobielhandel

Volledig scherm Ferdinand Porsche (links in kostuum) en Adolf Hitler bewonderen de cabriolet die Hitler als verjaardagscadeau kreeg © ADR