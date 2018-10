Vaste grid girl van Lewis Hamilton komt om het leven bij auto-ongeval

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws crashte ze in het noorden van Birmingham met haar zwarte BMW tegen een muur en was ze op slag dood. De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.



Vorig jaar kwam er een einde aan haar werk als grid girl, toen de Formule 1 in volle #metoo-opmars besloot afscheid te nemen van de meisjes rond de paddock. Woodcock had het daar moeilijk mee en verdedigde haar baan: ,,Ik heb het met veel plezier gedaan en het ging er altijd professioneel aan toe. Veel mensen begrijpen niet dat er ook hard werken en intelligentie bij kwamen kijken."



In een reactie op het ongeluk stelt Woodcocks's modellenbureau SDMP erg gechoqueerd en verdrietig te zijn door het verlies van 'een liefdevol en mooi persoon en een uitzonderlijk model dat altijd wist hoe ze moest schitteren'. Het is nog niet duidelijk of er derden betrokken waren bij het ongeval. De politie van Birmingham vraagt de burger om tips of aanwijzingen of hoopt dat het ongeval met dashcam gefilmd is.