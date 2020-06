Verbod op ‘coronascherm’ tussen bestuurder en bijrijder in auto

Verschillende bedrijven in Nederland leveren dit soort schermen en zagen onlangs een gat in de markt door de coronacrisis. Een flink aantal rijscholen heeft de afgelopen maanden al op eigen houtje lesauto's van schermen voorzien. Maar het aanbrengen van zo'n afscherming in bijvoorbeeld taxi’s of lesauto’s kan volgens de RDW nadelige gevolgen hebben voor de werking van veiligheidsvoorzieningen, zoals gordels en airbags. Ook kunnen ze het zicht en de bewegingsvrijheid van de bestuurder belemmeren.