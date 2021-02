Verkiezing ‘Elektrische Auto van het Jaar’ kent deze keer drie winnaars

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Zó rijdt de BMW iX3, de elektri­sche variant van de X3

8 november De keuze is reuze binnen het BMW X3-programma. De middenklasse-SUV was al verkrijgbaar met benzine- en dieselmotoren, als stekkerhybride (dus met een benzine- en elektromotor gecombineerd) en is dat nu ook met een volledig elektrische aandrijflijn.