Verlaging maximumsnelheid veroorzaakt meer luchtverontreiniging

auto-expertIn steeds meer steden wordt de snelheid voor het autoverkeer verlaagd naar 30 kilometer per uur. Ook in Amsterdam heeft het gemeentebestuur dit besloten. ‘Maar langzamer rijden betekent toch ook meer vervuilend uitlaatgas?’, vraagt G.J. Roomer zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Nu de snelheidslimiet van 30 km/u steeds meer de standaard wordt, zoals in Amsterdam, zal ik vaak in een iets lagere versnelling moeten rijden. Met als gevolg dat mijn motor meer toeren maakt. Ik vraag mij af: stoot een auto bij 30 km/u meer schadelijke uitlaatgassen uit dan bij 50 km/u?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Op de meeste plekken in Amsterdam gaat de snelheidslimiet inderdaad omlaag van 50 km/u naar 30 km/u. De beleidsmakers verwachten dat dit tot 30 procent minder ongevallen kan leiden.

Maar wat betreft de gevolgen voor de uitstoot slaat u de spijker op zijn kop. Het gezaghebbende Franse onderzoeksinstituut Cerema heeft al eens in opdracht van de Franse overheid de uitstoot bij verschillende rijsnelheden onderzocht. Toen bleek dat auto’s verreweg de meeste CO2 uitstoten bij lage rijsnelheden. Voor stikstof en fijnstof gold min of meer hetzelfde. Het laagste brandstofverbruik en de minste uitstoot hadden auto’s bij rijsnelheden tussen de 60 en 90 km/u. Richting de 30 km/u werd het slechter. Kortom, zo’n snelheidsverlaging is misschien goed voor de verkeersveiligheid, maar niet voor het milieu.

Volgens de gemeente Amsterdam gaat het alleen in die stad al om in totaal 270 kilometer aan autowegen en straten. Uit onderzoek bleek dat 67 procent van de Amsterdammers het verkeer in zijn buurt onveilig tot zeer onveilig ervaart. En 83 procent vindt dat (te) hard rijden een belangrijke oorzaak is van onveilig verkeer. Achterliggende gedachte is overigens niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de geluidsoverlast van het autoverkeer.

De verlaging van de maximumsnelheid wordt in Amsterdam pas in december van dit jaar ingevoerd. Dat heeft alles te maken met het vele werk dat dit plan met zich meebrengt. De komende maanden zullen er overal in de stad borden worden geplaatst of vervangen. Ook worden verkeerslichten en belijningen aangepast en er komt een grote voorlichtingscampagne om iedereen op de nieuwe snelheidslimiet te wijzen.’

