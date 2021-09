Vernieuwde Ford Fiesta voorkomt spookrijden en is zuiniger

Ford geeft de Fiesta een facelift en voorziet hem van nieuwe technologie. Hij is er voor het eerst ook als mild hybride, voor een lager benzineverbruik. Bovendien kan hij voorkomen dat de bestuurder gaat spookrijden én de verlichting is flink verbeterd.

Elke Fiesta heeft voortaan volledige led-koplampen. Optioneel zijn intelligente Matrix-lampen met een lichtbundel die zich automatisch aanpast aan de weersomstandigheden. De manoeuvreerverlichting en slechtweer-verlichting worden ingeschakeld als de sensors van de auto signaleren dat de bestuurder op lage snelheid probeert te manoeuvreren of de ruitenwissers inschakelt.

Nieuw in de Fiesta is Wrong-Way Alert, dat spookrijden moet voorkomen. Het systeem geeft op basis van input van de achter de voorruit geplaatste camera en van het navigatiesysteem optische en geluidssignalen om de bestuurder te waarschuwen als hij via de afrit een snelweg dreigt op te rijden.

Vijfdeurs

De vernieuwde Fiesta staat op het B-platform dat ook voor de Puma, Fords compacte SUV, wordt gebruikt. De auto wordt in Nederland uitsluitend als vijfdeurs hatchback geleverd. De nieuwe vormgeving bestaat uit onder meer een hogere motorkap en een hoger geplaatste grille. Het Ford-logo is nu in de grille gemonteerd in plaats van op de rand van de motorkap. De achterlichten hebben nu een zwarte omlijsting.

,,Voor de nieuwe Fiesta hebben we voor elke variant een nog onderscheidender karakter ontwikkeld. Daardoor kunnen onze klanten de versie kiezen die past bij hun persoonlijke levensstijl”, zegt Amko Leenarts, de Nederlander die als directeur Design bij Ford Europa werkt.

Volledig scherm Fiesta ST Line © Ford

Rijgedrag

De bestuurder kan het rijgedrag van de Fiesta aanpassen met de keuze uit de rijmodi Normal, Sport en Eco Drive. Afhankelijk van de gekozen modus wijzigen de reacties van het gaspedaal, ESC, tractiecontrole en de schakelmomenten van de eventueel aanwezige automaat. De Ford Fiesta Active heeft ook nog de rijmodi Trail en Slippery.

De Fiesta gaat nu ook slimmer met internet om. Standaard is een FordPass Connect modem (met Ford Sync 3 besturingssysteem) in combinatie met een app. Hiermee kun je op afstand de portieren ver- of ontgrendelen van de portieren en – indien de auto een automaat heeft - zelfs de motor starten. Ook kan de app de locatie van de auto weergeven, evenals alarmmeldingen, de bandenspanning of het peil van de motorolie. De connectiviteit in de nieuwe Fiesta maakt ook actuele verkeersinformatie mogelijk, inclusief waarschuwingen voor gevaren op de wegen in de buurt.

Rear Occupant Alert moet voorkomen dat de bestuurder na een rit per ongeluk kinderen of huisdieren in de auto achterlaat als hij uitstapt. Het systeem herinnert de bestuurder eraan de achterbank te controleren als bij vertrek de achterportieren zijn geopend. Ook nieuw is de mogelijkheid om smartphones draadloos op te laden.

Volledig scherm Fiesta ST Line © Ford

Motoren

De Fiesta is nog niet als plug-inhybride of volledig elektrisch verkrijgbaar, maar er zijn wel nieuwe, geëlektrificeerde aandrijflijnen om brandstof te besparen. De Ford EcoBoost Hybrid 48-volt mild hybride technologie werkt daarvoor samen met de (optionele) zeventraps Powershift-automaat.

De 1.0-liter EcoBoost Hybrid is er met een vermogen van 92 kW (125 pk) en is gekoppeld aan een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. Het brandstofverbruik volgens WLTP bedraagt minimaal 4,9 l/100 km en de CO2-emissie minimaal 111 g/km2 – een verbetering van vijf procent ten opzichte van de niet-hybride 1.0-liter EcoBoost met hetzelfde vermogen. In de stad kan dat oplopen tot tien procent volgens berekening van Ford.

De 92 kW (125 pk) EcoBoost Hybrid is er ook met een automatische Powershift-transmissie met zeven versnellingen en dubbele koppeling. Deze configuratie heeft een verbruik van 5,2 l/100 km en 117 g/km CO2-emissie. Fords 1.0-liter EcoBoost-motor is er ook met een vermogen van 74 kW (100 pk), met een verbruik vanaf 5,2 l/100 km en een CO2-emissie vanaf 118 g/km.

De nieuwe Fiesta ST accelereert vanuit stilstand in 6,5 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 230 km/u. De 1.5-liter EcoBoost-motor in de Fiesta ST levert 147 kW (200 pk) bij 6.000 t.p.m. en het maximumkoppel is toegenomen van 290 naar 320 Nm tussen 1.600 en 4.000 t.p.m.

Behalve de rijmodi Normal en Sport is de nieuwe Fiesta ST ook voorzien van een Circuit-modus. In de Circuit-modus is de tractiecontrole uitgeschakeld en laat het elektronische stabiliteitscontrolesysteem een grotere slip-hoek toe voor gebruik op het circuit.

De prijzen van de vernieuwde Fiesta zijn nog niet bekend.

Zo werkt de mild hybride motor van de Fiesta De mild-hybride heeft een zogeheten BISG (Belt-driven Integrated Starter Generator): een met een riem aangedreven geïntegreerde starter-generator, die de conventionele wisselstroomdynamo en startmotor vervangt. De BISG regelt de terugwinning van energie – die normaliter verloren gaat tijdens het remmen en als de bestuurder het gaspedaal loslaat. Deze energie wordt opgeslagen in het luchtgekoelde 48-volt lithium-ion accupakket. De BISG fungeert ook als elektromotor. Hij gebruikt de opgeslagen energie om de benzinemotor te ondersteunen met extra trekkracht en levert stroom aan de elektrische componenten. De mild hybride technologie kan de benzinemotor binnen 350 milliseconden starten nadat het Auto Start-Stop-systeem de motor heeft uitgeschakeld. Dit systeem werkt al bij snelheden onder 25 km/h met gas los tot stilstand – zelfs als een versnelling is ingeschakeld en het koppelingspedaal is ingetrapt. Dat zorgt voor extra brandstofbesparing.

Volledig scherm Fiesta Active © Ford

