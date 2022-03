Vervallen roestbonk is terug: de langste auto ter wereld is nu nog langer

Duikplank en helikopterplatform

Compleet in verval

Nadat de auto was uitgeroepen tot langste auto ter wereld, raakt het model in verval. Autoseum, een technisch leermuseum in New York, zou de auto in zijn oorspronkelijke glorie herstellen, maar daar kwam het nooit van. Vorig jaar kwam het wrak via een advertentie op eBay in handen van Mike Dezer, eigenaar van automuseum Dezerland Park in Florida. In augustus 2019 begon hij met de restauratie.