Vier nieuwe elektrische auto’s van ‘oude bekende’ binnenkort te koop in Nederland

9 lessen Hoe het ov de beste optie kan worden: ‘Plots zaten treinen in Duitsland veel voller’

De vakantie is voorbij, en jawel: half Nederland sluit weer aan in de file. Blijkbaar alles liever dan de bus of trein pakken – terwijl het juist duurzamer moet. Experts vertellen in dit verhaal op welke manieren het ov kan floreren. Deze (soms radicale) ideeën hebben we op een rijtje gezet in negen lessen. ,,Geen omwegen, maar directe verbindingen en daar is de bus essentieel voor’’.