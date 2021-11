Vijfheerenlanden is sluipverkeer van A2 en A27 spuugzat en sluit vier wegen af in de spits

Rijdt u wel eens over de A2 richting het zuiden? Grote kans dat er dan wel eens file stond bij Vianen en de navigatie-app moeiteloos met een alternatief kwam: van de snelweg af, binnendoor naar Lexmond en daar de A27 weer op om de weg te vervolgen.

Vele automobilisten - sterker nog, zo'n 600 tot 700 per uur in de spits, bleek uit onderzoek - volgen die route, in plaats van dat zij filerijden op de snelweg. Tot grote frustratie van de omwonenden van de topdrukke straat Bentz-Berg die van Vianen naar Lexmond loopt. Zij klagen al jaren over de enorme hoeveelheid auto's die door hun wijken scheurt en vrezen onbereikbaar te zijn voor hulpdiensten.

Oplossing

De gemeente Vijfheerenlanden, waar beide plaatsen in liggen, presenteert nu een oplossing. Vier wegen die van Vianen naar Lexmond leiden, worden in de spitstijd afgesloten. Er komt een inrijverbod op werkdagen tussen 15.00 en 19.00 uur, waarvoor alleen bewoners en werknemers van het gebied ontheffing kunnen krijgen. Wie het verbod negeert, riskeert een boete. Al zal er eerst een periode alleen worden gewaarschuwd.

Volledig scherm De afsluitingen aan de rand van Vianen, moeten voorkomen dat verkeer 'sluipt' naar Lexmond. © Gemeente Vijfheerenlanden

De afsluiting is in één richting. De problemen doen zich namelijk vooral voor van Vianen richting Lexmond. In de avondspits, als verkeer uit de richting van Utrecht naar het zuiden rijdt. ,,Niet alleen de Bentz-Berg, maar ook de binnendoorweggetjes worden afgesloten’’, zegt wethouder Huib Zevenhuizen. Zo moet voorkomen worden dat het sluipverkeer zich verplaatst.

Extra toezichthouders

De gemeente gaat extra toezichthouders inhuren om het inrijverbod te handhaven. ,,Het liefst plaatsen we camera’s, die kunnen zien welke kentekens er door de afgesloten straten rijden. Zo kunnen we iedereen die geen ontheffing heeft, er direct uithalen. Maar het openbaar ministerie staat dat niet zomaar toe’’, zegt Zevenhuizen.

Daarom wordt er straks eerst gehandhaafd door boa’s. Mocht dat niet voldoende helpen, gaat de gemeente opnieuw met het OM in overleg over de optie om camera’s te plaatsen. Zevenhuizen denkt dat het zover niet hoeft te komen. ,,Zodra de binnendoorweg is afgesloten, wordt die ook niet meer weergegeven in de navigatie-apps. Dat zal al een hoop sluipers schelen.’’

Quote Als deze aanpak werkt, gaan we het mogelijk op meer locaties toepassen Huib Zevenhuizen

Om te voorkomen dat veel mensen in Vianen moeten keren, omdat zij onverhoopt niet verder mogen, wil Vijfheerenlanden waarschuwingsborden plaatsen, het liefst al langs de A2. Zodat automobilisten weten dat sluipen zinloos is en ze beter in de file kunnen blijven staan.

Op veel meer plekken overlast

Met het aanpakken van het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond is Vijfheerenlanden er overigens nog niet. De ligging van die gemeente - pal tussen de A2, A15 en A27 in - maakt dat op veel meer plekken overlast is van de vele verkeersbewegingen. ,,De route tussen Vianen en Lexmond is een hotspot’’, zegt wethouder Zevenhuizen. ,,Als onze aanpak daar werkt, gaan we het mogelijk op meer locaties toepassen.’’

Eerder werden door de gemeente al twee rijstroken bij de op- en afrit van de A2 bij Vianen verlengd, om het verkeer daar meer ruimte te geven. Verder wordt er geld uitgetrokken voor het aanleggen van snelfietspaden en wordt voor sommige plaatsen onderzocht of er een rondweg kan komen. De aanpak van al het sluipverkeer heeft ‘spoed’, omdat de A27 die het gebied doorkruist, volgend jaar wordt verbreed. Naar verwachting neemt dan het aantal auto's dat een binnendoor-route zoekt, ook toe.

Volledig scherm Vier wegen worden afgesloten in de spits om sluipverkeer tegen te gaan. © Gemeente Vijfheerenlanden

