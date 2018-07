Vlaanderen voert kilometerheffing voor personenwagens in

De Vlaamse regering wil ook voor personenauto's een kilometerheffing invoeren. De verwachting is dat de heffing er in 2024 of 2025 komt. Zeeuws-Vlaanderen komt daarmee spreekwoordelijk op een eiland te liggen.

Het principe-besluit is genomen in het kader van een groot aantal maatregelen om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs. In heel België geldt sinds april 2016 al een kilometerheffing voor vrachtwagens. Zij zijn verplicht uitgerust met een registratiekastje, een on board unit (obu).

Jeroen Tiebout, woordvoerder van de Vlaamse minister van onder meer mobiliteit Ben Weyts, laat weten dat nog niet bekend is hoe de kilometerheffing voor personenauto's precies wordt vormgegeven. Het ligt volgens hem niet voor de hand ook personenauto's met een obu-kastje uit te rusten, zoals vrachtwagens. ,,We spreken over 600.000 vrachtauto's en straks waarschijnlijk over zes miljoen personenauto's. Dat is wel erg veel." Mogelijk komt er een registratiesysteem dat werkt op de mobiele telefoon.

De Vlaamse regering wil met de heffing het autogebruik afremmen. ,,Het bezit van een auto wordt nu belast. Straks gaan we het gebruik belasten, waarbij zal meewegen hoe milieuvriendelijk een auto is", aldus Tiebout. Iedere gebruiker van Vlaamse wegen zal straks de kilometerheffing moeten betalen. Voor Vlamingen vervalt de jaarlijkse verkeersbelasting. Zij gaan niet extra betalen, in tegenstelling tot buitenlanders.

De bedoeling is de kilometerheffing met de andere Belgische gewesten, Wallonië en Brussel, van kracht te verklaren. Vlaanderen kan dat ook zelfstandig.

Zeeuws-Vlaanderen

Voor Zeeuws-Vlaamse autorijders betekent de maatregel dat zij vanaf 2024 of 2025 niet meer kosteloos hun streek in of uit kunnen. Zij moeten immers ook al voor de Westerscheldetunnel betalen. De tolperiode voor de in 2003 geopende tunnel is vastgesteld op dertig jaar, dus tot 2033. Dat kan wel eens eerder worden, gezien de sterke groei van het verkeersaanbod door de tunnel. Die beslissing is aan de provincie als enig aandeelhouder.