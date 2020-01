Vlaggenschip én zuipschuit: de nieuwe Audi S8 is even briljant als misplaatst

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEEnerzijds is het belachelijk dat Audi in deze tijden vol klimaatdiscussies nog een supersnelle, brandstof slurpende toplimousine maakt. En toch, zodra je met deze nieuwe S8 op pad bent, wil je niets liever dan gas geven en je onderdompelen in alle technologie die dit Duitse vlaggenschip een even onzinnige als fantastische machine maakt.

‘Hoe durf je?’ De inmiddels beroemde woorden van klimaatactiviste Greta Thunberg schieten regelmatig door je hoofd aan boord van de nieuwe Audi S8. Ruim vijf meter aan frisblauw plaatwerk, een beresterke V8-motor met bijna 600 pk, vier vuistdikke uitlaatpijpen in de achterbumper en een benzineverbruik dat twee keer zo hoog is als gemiddeld: subtiel, bescheiden en ecologisch verantwoord is het allemaal niet.

Eenmaal achter het stuur van deze super-A8 verdwijnt de gêne van het gasgeven echter als sneeuw voor de zon. Hoe begaan je ook bent met de toekomst van onze planeet, de schier oneindige kracht en het verpletterende enthousiasme waarmee deze Audi presteert is ronduit verslavend. In een oogwenk (3,8 seconden) sprint hij naar de 100 kilometer per uur en dankzij twee turbo’s en 800 Newtonmeter trekkracht stroomt de achtcilindermotor over van de gretigheid. Met zulke motorreacties lokt elk stukje lege weg een extra duw tegen het gaspedaal uit. ‘Moet je voelen wat een power!’

De bijna ‘ouderwetse’ roffel van de V8 doet daarbij een duidelijke duit in het zakje. In een tijd van steeds stillere auto’s worden hier alle zintuigen aangesproken: precies zoals kopers van een sportief getinte toplimousine als deze het willen, volgens Audi. S8-rijders willen op alle vlakken het summum, ‘consuminderen’ laten zij – in ieder geval wat hun auto betreft – aan de rest van de wereld.

In de watten

Als het sportieve topmodel van Audi’s vlaggenschip doet de S8 er alles aan om die eigenaren in de watten te leggen. Bij het aanraken van de deurgreep komt de auto vijf centimeter omhoog om de instap te vergemakkelijken. Op de achterbank baad je in de beenruimte en kun je de schijnrichting én breedte van je leeslampje aanpassen op een uitneembare tablet. Met een druk op de knop masseren de zetels, die zelf ook al op talloze manieren elektrisch verstelbaar zijn, je vermoeide onderrug. De bouwkwaliteit is subliem, het materiaalgebruik zakelijk strak maar smaakvol.

De S8 blinkt uit op het gebied van gadgets. Of, beter gezegd, op het gebied van vooruitstrevende hulpsystemen. Zo is er een nieuw soort luchtveringsysteem dat het wegdek kan ‘voorspellen’: zodra de camera achter de voorruit bijvoorbeeld een drempel waarneemt, zet de Audi zijn vering op de zachtste stand zodat de limousine er overheen glijdt zonder de klappen merkbaar aan de inzittenden door te geven. Drempels zijn voor het gepeupel.

Het intelligente veersysteem is meer dan een gadget: zet de auto in ‘Comfort+’ en hij gedraagt zich buitengewoon soepel in bochten. Druk op ‘Dynamic’ en de S8 spant zijn spieren ogenblikkelijk: de veerweg wordt significant korter, de motor en automatische achtversnellingsbak reageren vinniger en de actieve vierwielbesturing werkt duidelijker mee. Zo verandert de gemoedelijke cocon van luxe ineens in een verrassend capabele bochtenmachine die op een indrukwekkende manier overeind blijft op een snel kronkelende bergweg. Er zijn maar weinig auto’s die zó van karakter kunnen veranderen als deze Audi: in de ene stand dirigeer je hem soepel met je vingertoppen, in de andere daag je hem met gebalde vuisten uit voor een potje stoeien.

Superlatieven

Het is in deze auto erg makkelijk en verleidelijk om met superlatieven te strooien. De aandrijflijn is ontzettend vermakelijk, het veelzijdige onderstel briljant, de rij- en hulpsystemen slim en effectief. Maar er zit ook een keerzijde aan de medaille, die we moeilijk kunnen negeren. Het corrigerende stemmetje van Greta heeft immers wel een punt: de overdadigheid van deze S8 kent geen grenzen en dat wringt in een tijd waarin we gevoelsmatig gestraft worden voor elke gram CO2 die we uitstoten.

De technische ingrepen die Audi heeft gedaan om het benzineverbruik van de S8 terug te dringen zijn niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De auto is voorzien van een krachtiger elektronisch systeem dat draait op 48 Volt; bij een dergelijk ‘mild hybridesysteem’ hoort een extra accupakket waarmee onder meer de airco en elektrische systemen kunnen functioneren terwijl de motor uit is. De V8 kan bovendien vier cilinders uitschakelen en de S8 kan z’n remenergie terugwinnen; die maatregelen schelen volgens Audi zo’n 0,8 liter benzine per 100 kilometer.

In de praktijk is dat effect dus te verwaarlozen. Audi had een sterker statement kunnen maken door van de S8 een superkrachtige stekkerhybride te maken, zoals we bij moderne supersportwagens zien. Meer elektrokracht geeft de prestaties een extra boost en kan de uitstoot wél significant drukken, waardoor dit soort opperlimousines uit het verdomhoekje kunnen blijven. Minder zuipschuit, nóg meer vlaggenschip.

Zo lang het kan

Dat Audi zo’n grote stap nog niet maakt, geeft aan dat een S8 bedoeld is voor een relatief behoudende kopersgroep. Mensen die nog ‘gewoon willen genieten zo lang het kan’. In Nederland zijn dat er volgens de huidige cijfers hooguit drie à vier per jaar (veel meer verkoopt de vaderlandse importeur er niet) en na deze eerste kennismaking kunnen we die geluksvogels geen ongelijk geven.

Buiten de geringe aandacht voor bespaarmaatregelen biedt deze Audi namelijk een combinatie van eigenschappen en kwaliteiten die we zelden zien in autoland. Dit is één van de veelzijdigste, technologisch meest hoogstaande en best uitgekristalliseerde auto’s die je op dit moment kunt kopen. Klimaatcritici zullen hem wellicht nooit (willen) begrijpen maar wie eenmaal met de nieuwe S8 heeft gereden, zou hem zelf ook willen hebben.