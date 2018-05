'Vliegende auto is de nieuwe guillotine'

De topman van Tesla is naar eigen zeggen dol op vliegende auto's, maar hij ziet ze niet als oplossing om het verkeersprobleem in steden aan te pakken. Musk gelooft meer in zijn eigen concept om files te verminderen: het graven van een ondergronds tunnelnetwerk. Daar kunnen ook dingen mis gaan, maar je krijgt dan in ieder geval geen brokstukken op je hoofd.

Vliegende wieldop

Allereerst stelt Musk dat vliegende auto's nogal veel neerwaartse kracht moeten genereren om op te stijgen en in de lucht te blijven, wat automatisch wind en lawaai met zich meebrengt voor mensen op de grond. Ook kan een botsing in de lucht leiden tot gevaarlijke brokstukken die met hoge snelheid op de grond terechtkomen. Tot slot wijst Musk op het gevaar van een vliegende auto die slecht wordt onderhouden. "Als tijdens de vluchtfase een wieldop van de auto valt, is het net een guillotine."

Orkaan