Vliegende Hollander steelt de show op autosalon Genève

AUTOSHOW GENÈVEDe 88-ste autoshow van Genève (8 t/m 18 maart) biedt vooral een blik in de toekomst. Zo zet Volvo zijn nieuwe elektrische merk Polestar in de schijn­werpers. Maar het Nederlandse PAL-V steelt de show met zijn vliegende auto. Een rondje over de beursvloer.

Jarenlang is er keihard aan gewerkt in het Brabantse Raamsdonksveer: de PAL-V, de auto waar je ook mee kunt vliegen. En nu is hij klaar voor serieproductie en trekt hij alle aandacht op de beursvloer in ­Genève.'



In de cockpit van de 'Vliegende Hollander is niet kinderachtig gedaan met luxe materialen. Dat mag ook wel, want wie met zijn auto van de grond wil komen, moet minimaal 500.000 euro meebrengen, plus een geldig vliegbrevet.

Transformatie

De PAL-V vliegt met een maximale snelheid van 180 km/u en kan met een volle tank ruim 400 kilometer afleggen. De transformatie van auto naar vliegtoestel en ­ andersom neemt slechts 5 à 10 minuten in beslag; niet meer dan een gemiddelde tankbeurt dus.



Over tanken gesproken: de PAL-V Liberty kun je gewoon vullen met Euro 95. Wat het succes nog wel in de weg kan staan is dat hij een veilige startbaan van circa 180 meter nodig heeft en een landingsbaan van 30 meter. Waar vind je die in Nederland?

Polestar

Volledig scherm Volvo's Polestar 1: de twee elektromotoren die achterin de auto liggen, produceren samen 218 pk. © Polestar

Behalve de PAL-V zijn traditiegetrouw op de autosalon van ­Genève veel auto’s te zien die binnenkort te koop zullen zijn. Ze staan er allemaal: de nieuwe Toyota Auris, Kia Ceed, ­Jaguar i-Pace, ­Peugeot 508, Lexus UX, Mercedes A-Klasse en Audi A6. Maar het opvallendst zijn dit keer toch de vele conceptauto’s en studiemodellen die verwijzen naar de toekomst. En bij sommige blijkt die toekomst heel dichtbij.



Volvo presenteert in Genève zijn nieuwe merk Polestar, dat ­medio ­volgend jaar naar ­Nederland komt. ­Polestar begon ooit als Volvo’s ‘huistuner’, maar is kortgeleden omgebouwd tot zelfstandig elektrisch automerk.



De 600 pk sterke Polestar 1 oogt niet alleen fabelachtig, maar is ook nog eens bloedsnel. Twee elektromotoren die achterin de auto liggen, produceren samen 218 pk met een geschatte puur elektrische reikwijdte van 150 kilometer. De voorwielen worden aangedreven door een 2,0 liter viercilindermotor, die het ­totaal aantal paardenkrachten op 600 brengt en het koppel op 1.000 Newtonmeter.



Nederland is een van de eerste ­landen die de plug-in hybride halverwege 2019 geleverd krijgen. Het is alleen nog steeds onduidelijk hoeveel de auto gaat kosten. Als je dat van ­ondergeschikt belang vindt, kun je vanaf 13 maart een aanbetaling doen van 2.500 euro. In ruil daarvoor kom je in de wachtrij voor een pre-order. Mocht je de auto uiteindelijk toch niet willen, dan wordt je geld ­teruggestort. Dat lijkt verdacht veel op de verkooptactiek van Tesla.



Na de Polestar 1 volgt eind volgend jaar de Polestar 2, een volledig elektrische concurrent voor de Tesla Model 3. Daarna komt Polestar nog met een elektrische SUV. Alle modellen worden gebouwd in een nieuwe fabriek in China.

EZ-Go

Volledig scherm Laat je rijden in de EZ-Go, een futuristisch ontwerp van Renault. © Getty Images

De auto van de toekomst is volgens veel autofabrikanten elektrisch én autonoom. Niet zelden leidt dat tot fantasieloze blokkendozen, waarbij het ruimteaanbod voorrang krijgt boven een mooie vormgeving.



Dat het ook anders kan, laat ­Renault zien met de EZ-Go (spreek uit ‘Easy Go’). Eigen autobezit is volgens Renault straks niet meer nodig. Auto’s maken deel uit van een intelligente stad en rijden 24 uur per dag. Een auto als de conceptcar EZ-Go is in de toekomst hooguit voor even van jou alleen.

Quote De EZ-Go wordt een iconisch symbool voor de binnensteden Laurens van den Acker, ontwerpchef Renault

De EZ-Go is in de eerste plaats een dienst. Het is een elektrisch, zelfrijdend voertuig dat je met anderen kunt delen. Je reserveert hem met een app. De EZ-Go is bedoeld voor ritten in de stad en zijn buitenwijken en biedt plek tot zes passagiers. Maar dat betekent ­volgens de Franse fabrikant allerminst dat je plaatsneemt in een soort rijdende dug-out.



,,De EZ-Go wordt een iconisch symbool voor de binnensteden’’, zo schetst Laurens van den Acker, ontwerpchef van Renault. De Nederlandse ontwerper noemt als sterkste punten het 360 graden-zicht rondom en de prettige vormgeving. ,,De auto biedt een open blik op de stad en is een mooi vervoermiddel waarin mensen kunnen relaxen en genieten van de rit.’’



De robottaxi is 5,2 meter lang, weegt 1.700 kilo (300 daarvan komt van de accu’s) en drijft de achterwielen aan met een elektromotor. De conceptauto kan worden opgeladen via inductie, zodat geen enkele menselijke tussenkomst meer nodig is en de auto desgewenst 24 uur per dag kan blijven rijden.

IMx Kuro

Volledig scherm De Nissan IMx Kuro denkt met de bestuurder mee, dankzij het B2V-systeem. © Nissan

Een ander opmerkelijk studie­model is de Nissan IMx Kuro. Hij is voorzien van B2V (Brain-to-Vehicle), een systeem dat de hersengolven van de bestuurder leest om hem te ondersteunen tijdens het rijden en dat helpt bij de bediening van het autonome rijsysteem.



B2V kan de intenties van de bestuurder voorspellen en daar 0,2 tot 0,5 seconden eerder op anticiperen. Wil je bijvoorbeeld gas geven, dan weet de auto dat al voor je het gaspedaal intrapt. Ook detecteert B2V wat je prettig en onprettig vindt tijdens het rijden, zodat ook hier het rijgedrag op aangepast kan worden.

Porsche Mission E Cross Turismo

Volledig scherm Met de compleet elektrische Mission E Cross Turismo hoopt Porsche de concurrentie aan te gaan met de Tesla Model X. © Getty Images